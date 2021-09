Uruguaiana vacina adolescentes a partir de 16 anos sem comorbidades nesta quinta

publicidade

Na Fronteira-Oeste, a Secretaria de Saúde de Uruguaiana, reviu a posição anterior, e com o objetivo de atender a população com a vacina contra a Covid-19, iniciará nesta quinta-feira a vacinação de adolescentes a partir de 16 anos sem comorbidades. A decisão levou em consideração a posição assumida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, que garantiu o envio do imunizante da Pfizer.

Já na Fronteira-Noroeste, o município de Três de Maio vai aplicar, nesta quinta-feira, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima de 85 anos do município, que tenham recebido a segunda dose há mais de seis meses.

A imunização vai ocorrer das 7h30min às 11h, nas dependências da Igreja Batista. A aplicação será realizada através de sistema drive-thru, por ordem de chegada mediante a apresentação do CPF e da caderneta de vacinação.

Quem quiser contribuir com a “Vacinação Solidária”, campanha promovida pela Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com a Setrem, pode levar 1kg de alimento não perecível, que será doado às famílias que passaram por necessidades durante a pandemia.

*Com informações do correspondente Fred Marcovici

Veja Também