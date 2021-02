Uruguaiana vai vacinar idosos acamados ou com dificuldade severa de locomoção em domicílio

publicidade

A Secretaria de Saúde de Uruguaiana está orientando que familiares ou cuidadores devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Estratégia de Saúde da Família (ESF) de referência do bairro em que reside para cadastrar os dados atualizados dos idosos acamados ou com dificuldade severa de locomoção com mais de 60 anos para que as equipes de saúde possam realizar a vacinação contra a Covid-19 a domicílio.

O cadastro, necessariamente, precisa ser presencial e o familiar deve levar documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência do idoso. A data para imunização ainda está por ser devidamente agendada. Até o momento, Uruguaiana recebeu 2.177 doses de vacinas (Coronavac e Oxford/AstraZeneca).

Dessas, 1.622 foram aplicadas em trabalhadores da área da saúde e 94 profissionais e idosos de lares de acolhimento, além de 34 destinadas a deficientes institucionalizados. Nesta quarta-feira está sendo iniciada a terceira etapa de vacinação no município a partir das 310 novas doses recebidas da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde.

