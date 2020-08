UTI Covid-19 entra em funcionamento nesta quinta-feira em Canela

publicidade

Entra em funcionamento nesta quinta-feira a UTI Covid-19 do Hospital de Caridade de Canela (HCC). Com apoio da comunidade e da prefeitura, a comissão de intervenção do HCC habilitou cinco leitos temporários específicos para atendimento de casos de coronavírus. O investimento total aproximado foi de R$ 785 mil. Os custos com equipamentos e melhorias estruturais foram bancados pelo poder público e pela iniciativa privada. O HCC também implantou outros quatro leitos de suporte ventilatório na nova ala. O investimento mensal para manutenção da estrutura e da equipe profissional da UTI Covid-19 é estimado em R$ 450 mil.

Além de campanha da Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), que arrecadou R$ 115 mil com o empresariado e intermediou a vinda de três respiradores ao custo de R$ 180 mil, a comissão de intervenção recebeu apoio de diversas empresas locais para a compra dos equipamentos necessários.

O interventor do HCC, Luiz Claudio da Silva, destaca que a implantação da UTI Covid-19 foi uma meta traçada pela administração e abraçada pela comunidade canelense. “Para habilitar a UTI, não foi necessário apenas investir em equipamentos. Tivemos toda a parte de documentação e formação da equipe profissional. A conquista da UTI Covid é motivo de orgulho para a administração municipal, comissão de intervenção e comunidade canelense, que demonstrou comprometimento com a causa,” comemora.

O presidente da ACIC, Ronaldo de Paula, comemora o resultado da campanha. “No início, não acreditaram que conseguiríamos. Foi difícil arrecadar dinheiro com o comércio fechado pela pandemia. Foi um trabalho conjunto com outras entidades, empresários e pessoas físicas,” agradece Ronaldo.