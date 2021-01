UTI Geral da Santa Casa segue fechada em Rio Grande

publicidade

A UTI Geral da Santa Casa de Rio Grande segue fechada para pacientes desde o último final de semana. Os pacientes que estavam internados no local foram transferidos para o Hospital de Cardiologia que possui nove leitos de UTI. A UTI Geral conta com 10 leitos que foram desativados pela direção do hospital por falta de médicos disponíveis para a realização da escala de plantão no local.

Além de pacientes da cidade de Rio Grande, a UTI Geral da Santa Casa também é referência para as cidades de Santa Vitória do Palmar, Chuí e São José do Norte. A direção da instituição afirmou que seguem as negociações e a intenção é resolver a situação até o próximo final de semana. A coordenadora regional de Saúde Caroline Hoffmann disse que não foi comunicada oficialmente sobre o fechamento de UTI. “Mandei uma notificação para eles mas não me responderam até o momento”, afirmou.

A Secretaria de Saúde de Rio Grande, Zelionara Branco lembra que pelo contrato de prestação de serviços da Santa Casa ser com o Estado não há uma forma legal de ceder qualquer médico intensivista do município para a instituição. “Sugeri que reorganizassem a escala entre as UTIs, respeitando as condições de trabalho dos profissionais envolvidos na pandemia. Eles devem fazer uma oferta financeira para atrair novos profissionais para o quadro do hospital. Temos em torno de cinco médicos intensivistas e a nossa prioridade é que o nosso serviço siga funcionando”, destaca.

Ela conta que a direção da Santa Casa ficou de dar um posicionamento oficial ao município até esta quinta-feira. “Apesar de informar a regulação do Estado para no caso da falta de leitos o funcionamento da UTI Geral é muito importante para o Sistema de Saúde municipal”, finaliza.

