Véspera de eleição será de sol entre nuvens no RS

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul neste sábado, entretanto não se espera que o tempo fique tão aberto quanto na sexta-feira, quando predominou o céu azul e sem nuvens. Ar mais quente domina o estado e estimula a formação de nuvens. Não se pode afastar chuva isolada, especialmente na metade Norte, com a passagem de instabilidade durante o dia por Santa Catarina e o Paraná.

O começo da manhã tem temperatura agradável, mas aquece muito rapidamente e já faz calor no final da manhã. A tarde vai ser entre quente e muito quente com maior aquecimento nos vales e na Grande Porto Alegre. A temperatura deve se aproximar ou até passar 30ºC em muitos municípios. Em Porto Alegre, a mínima é de 16ºC, e a máxima chega aos 32ºC.

O calor deve permanecer no fim de semana, chegando a máxima de 35 ºC no domingo. A alta temperatura irá preceder um temporal na noite de domingo, além da queda de temperatura. Algumas regiões do Sul do Estado devem registrar neve na segunda-feira.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades nesta sexta:

Torres 16 ºC / 27 ºC

Caxias do Sul 13 ºC / 27 ºC

Santa Maria 15 ºC / 32 ºC

Erechim 16 ºC / 27 ºC

Santa Rosa 18 ºC / 31 ºC

Santa Cruz 16 ºC / 34 ºC