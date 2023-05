VÍDEO: irmãos são engolidos por cratera em calçada no Rio

publicidade

Dois irmãos foram "engolidos" por uma cratera que se abriu em uma calçada na Tijuca, zona norte do Rio. Os pedestres tiveram ferimentos leves após caírem no buraco de 2,5 m de profundidade na rua Conde do Bonfim. Câmeras de segurança da região registraram o momento em que as vítimas foram surpreendidas com a abertura da cratera.

A Fundação Rio-Águas disse que o buraco na calçada surgiu após fortes chuvas que provocaram um rompimento na parede lateral da rede de drenagem que passa sob a via. Ainda segundo a fundação, a calçada foi recuperada, além de ter sido feito um reforço sob o calçamento para evitar novos afundamentos. Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre as investigações do caso.