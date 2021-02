Vacinação de idosos avança em municípios da Serra

publicidade

Bento Gonçalves realizou neste domingo, em formato drive-thru, a vacinação para os idosos acima de 81 anos, na Fundaparque. Receberam a primeira dose da imunização 600 idosos. No próximo domingo, será realizada a aplicação da segunda dose para os idosos acima de 85 anos, vacinados nos dias 12 e 13 de fevereiro. A vacinação ocorre no formato drive-thru, também na Fundaparque das 8h às 12h. É necessário apresentar o cartão entregue no dia da imunização e documento.

No município de Farroupilha, nesta segunda-feira, das 13h30min às 16h30min, acontece a vacinação de idosos com 81 anos ou mais. A imunização ocorrerá também em formato drive-thru, no Largo Carlos Fetter. Para ser imunizado é preciso apresentar um documento e o CPF.

Em Caxias do Sul, o município aplicará a primeira dose da vacina para idosos de 78 anos ou mais nesta terça e quarta-feira, em drive-thru nos Pavilhões da Festa da Uva, das 9h às 17h. Somente serão vacinados neste momento idosos que ainda não receberam a primeira dose, porque a aplicação da segunda dose aos idosos que já foram vacinados ocorrerá a partir do dia 8 de março. É obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF e, se tiver, o idoso deve levar o Cartão SUS.

Os idosos que não puderem comparecer ao drive-thru serão vacinados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Datas, locais e horários serão informados oportunamente.

