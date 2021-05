Vacinação de professores foi pauta de encontro com vereadores em Uruguaiana

publicidade

Em encontro com vereadores, no Salão Nobre da Prefeitura de Uruguaiana, o prefeito Ronnie Mello fez um relato sobre a reunião virtual da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em que os presidentes de todas as associações regionais debateram sobre a viabilidade da vacinação de professores das redes municipais de educação.

O tema mantém-se em análise e na próxima semana, período previsto para retomada das aulas presenciais em Uruguaiana, o município deverá se posicionar em definitivo sobre a matéria. No encontro, Mello ainda explanou sobre temas relativos à administração municipal e, também, sobre o trabalho desenvolvido no combate ao novo coronavírus.

A rede de ensino do município conta com mil professores de educação infantil e ensino fundamental, além de 650 funcionários. A administração está se estruturando para a provável realização do trabalho de imunização. As aulas serão retomadas gradualmente a partir do dia 17 de maio.

