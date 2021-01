Vacinação em Cachoeirinha começa no Hospital de Campanha

publicidade

A Prefeitura de Cachoeirinha informou que a imunização contra a Covid-19 inicia-se nesta terça-feira, a partir das 17h, em frente ao Hospital de Campanha, que funciona no Ginásio de Esportes, no bairro Fátima. Os primeiros a receberem as doses serão os profissionais da saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento à doença e que seguem trabalhando para salvar aqueles que chegam no local com sintomas graves causados pelo novo coronavírus. Depois disso, de acordo com o calendário nacional de vacinação, os idosos das Instituições de Longa Permanência receberão o imunizante.

A administração confirmou que as doses estão chegando ao município e que, até esta tarde, ainda não havia a informação do número de vacinas que serão disponibilizadas aos moradores locais.