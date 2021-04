Vacinação para maiores de 65 anos inicia nesta quinta-feira em Santa Maria

publicidade

A vacinação contra Covid-19 terá prosseguimento nesta quinta-feira, em Santa Maria, para pessoas com 65 anos ou mais. A ação de primeira dose ocorrerá, das 8h ao meio-dia. Serão 6,7 mil doses distribuídas em 12 locais.

A população deve ficar atenta para a troca de um dos pontos de vacinação. Desta vez, o Shopping Praça Nova abrirá para a ação em formato drive-thru. Os motoristas serão direcionados para o estacionamento do shopping, permanecendo estacionados nas vagas e sendo chamados à medida que a vacinação for sendo liberada. Servidores da Coordenaria de Trânsito e Mobilidade Urbana estarão no local. Com isso, não haverá o drive-thru no pátio da Basílica da Medianeira.

