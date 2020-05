Vacinação por drive-thru tem nova edição nesta sexta em Novo Hamburgo

publicidade

Ocorre nesta sexta-feira, mais uma edição da vacinação por drive-thru na cidade de Novo Hamburgo. A ação, que teve grande adesão da população na primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe, ocorre nos pavilhões da Fenac, das 16h às 20h, para que as pessoas possam ser vacinadas sem sair de seus veículos.

Poderão buscar a imunização, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, mulheres grávidas, mães no pós-parto, pessoas com deficiência e os pertencentes aos grupos prioritários das primeiras fases de vacinação que ainda não receberam as doses, entre idosos, trabalhadores da área da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo e trabalhadores portuários.

A entrada dos carros nesta sexta-feira será pelo portão principal, de número 5, que fica na rua Nações Unidas, e a saída pela rua Três de Outubro. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas estejam com uma roupa de fácil acesso ao braço e preferencialmente munidos de documento de identificação e Carteira de Vacinação.

Além disso, a pasta alerta que no local, só receberão doses, as crianças com doenças crônicas a partir de 9 anos. pois abaixo desta idade são duas doses, com dosagens diferentes, que não serão oferecidas no drive-thru.