Vacinação segue neste sábado em municípios gaúchos

publicidade

A vacinação contra Covid-19 terá sequência neste sábado, em Santa Maria. Segundo informação do secretário municipal de Saúde, Guilherme Ribas, depois da vacinação (2ª dose), que aconteceu nesta sexta-feira para pessoas com 77 anos ou mais, a ação deste sábado será para pessoas com 74 anos ou mais.

Ao todo, serão oito pontos de vacinação que funcionarão das 8h ao meio-dia nos seguintes locais: drive-thru no shopping Praça Nova; drive-thru no Campus da Universidade Federal de Santa Maria; drive-thru para pedestres no Clube 21 de Abril, no bairro Itararé; na Associação Comunitária Tancredo Neves; no Colégio Marista, no Centro da cidade; na Unidade de Saúde Básica Wilson Paulo Noal, no bairro Camobi; na Unidade de Saúde Básica Oneyde de Carvalho, na Vila Lorenzi; e na Unidade de Saúde Básica da Vila Kennedy. Neste sábado está previsto para chegar ao município mais uma remessa de vacina que deverá ser aplicada para pessoas com 62 anos ou mais. "Ainda não existe a data definida para o início da vacinação para essa faixa etária”, informou o setor de comunicação da prefeitura.

Na região Metropolitana, idosos com 62 anos ou mais, que residem em Guaíba, podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no drive-thru que acontece neste sábado em frente ao Fórum da cidade. A vacinação acontece das 7h às 13h. Serão disponibilizadas 1 mil doses do imunizante. A prefeitura lembra que simultânea a aplicação das doses ocorre a campanha de doação de alimentos não-perecíveis, que podem ser entregues no local.

Na segunda-feira segue a aplicação da primeira dose, para o mesmo público, em quatro locais diferentes: Projari, Associação Vila Iolanda, Ginásio Coelhão e CIEP. Para cada um dos locais está prevista a aplicação de 250 doses. A Administração lembra que é necessário levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Já na Fronteira-Oeste, Alegrete vai receber nesta sexta-feira mais 3.055 doses de vacinas contra a Covid-19. A prefeitura, por meio da Secretaria da Saúde, começa a vacinar a população alegretense a partir das 8h deste sábado no antigo PAM e em todas as Unidades Básicas de Saúde com sala de vacina. “Vamos vacinar das 8h às 16h ou até quando durarem as doses. Quem tem 60 anos fique atento às redes sociais, porque poderemos chamar”, destacou a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura.

As doses serão repassadas para o município ainda no início da noite desta sexta-feira pela 10ª Coordenadoria Regional da Saúde (CRS), da Secretaria Estadual de Saúde. O novo lote é composto por 1.845 doses da Oxford/AstraZeneca e 1.210 da CoronaVac. Dessas, 1.510 são destinadas a segunda dose e 1.545 para a aplicação da primeira dose em idosos com 61 anos ou mais.

*Com informações dos correspondentes Fernanda Bassôa e Renato Oliveira