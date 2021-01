Vale do Paranhana promove mobilização regional pela prevenção

publicidade

A Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara), por meio das secretarias municipais, promove nesta sexta-feira uma mobilização regional de conscientização quantos aos protocolos do distanciamento controlado e de combate à Covid-19.

Das 9h às 15h, representantes dos municípios que integram a Ampara e a Região 6 de Saúde - Taquara, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, Três Coroas, São Francisco de Paula e Cambará do Sul - percorrerão os comércios locais, bares, restaurantes, agências financeiras e áreas de lazer.

Em Taquara, estão à frente da iniciativa, a prefeita Sirlei Silveira e a secretária municipal de Saúde, Ana Maria Rodrigues. “Caminharemos pelo comércio sensibilizando as empresas e seus colaboradores em relação ao uso de máscaras, higiene das mãos, uso do álcool gel, cumprimento dos protocolos do distanciamento controlado, distribuindo um material didático e conversando com as pessoas, a fim de que toda a comunidade taquarense possa ser responsável, auxiliando no combate ao vírus e se protegendo", disse a secretária. "Aproveitaremos para sanar dúvidas e dar informações sobre a primeira fase da vacinação contra a Covid-19 e os grupos prioritários que receberão as doses neste primeiro momento”, observa ela.

O evento contará com membros do Comitê de Operações Especiais (COE), que integra representantes da Educação, da Tributação, dos Agentes de Saúde e Endemias, da equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde e do Gabinete da Prefeita. A saída das equipes está prevista para as 9h15, da Secretaria Municipal de Saúde.

O município recebeu, na terça-feira, 391 vacinas do primeiro lote. As primeiras doses estão sendo aplicadas em profissionais que trabalham na UTI Covid do Hospital Bom Jesus, que estão na linha de frente no tratamento de pacientes com a doença, e em idosos em lares e instituições de longa permanência (IPL).