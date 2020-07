Vento passou dos 100 quilômetros por hora na Região Sul do RS

publicidade

A região Sul do Estado registrou, durante a madrugada, que o vendaval chegou a 116 quilômetros por hora na Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar.

Conforme a Defesa Civil, dez casas foram destelhadas na zona urbana, outras quatro na praia do Hermenegildo e uma na Barra do Chuí com a força dos ventos. “Foram muitas árvores e postes caídos. Por isto no fim da tarde o Hermegildo e 30% da cidade seguiam sem luz”, relatou o coordenador do Comitê da Defesa Civil Municipal, Jorge Alex Martins.

Em São José do Norte, oito casas destelhadas, duas paradas de ônibus arrancadas. Dois galpões no interior do município tiveram o telhado arrancado. A cidade ficou sem luz até o meio da manhã.

Várias árvores caíram assim como fios de luz. Das 22h de terça-feira até o meio da manhã foi suspensa a travessia de passageiros entre São José do Norte e Rio Grande, que teve vento chegou a 83,2km/h vários postes caíram deixando a população sem luz durante o dia.

No Porto do Rio Grande, a situação seguia até a tarde de ontem impraticável em função dos ventos. Com isto navios estavam desde às 23h de terça-feira impedidos de entrar e sair do local.

Em razão dos alertas de formação de ciclone e ventos fortes as operações dos Portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre ficaram suspensas entre 22h de terça-feira e 10h de quarta-feira quando foram retomadas as operações de embarque e desembarque de cargas.

Em Pelotas, os ventos chegaram a 97, 6 km/h, com isto ocorreu queda de mais de 30 árvores na área urbana da cidade. Foi registrada falta de energia elétrica em cerca de 77 mil pontos na região.

Até a tarde não havia registros de desabrigados ou desalojados no sul do Estado. Houve queda parcial do muro dos fundos do IFSUL.

Até as 9h, o Corpo de Bombeiros já havia recebido mais de 20 chamadas para retirar árvores e fios elétricos caídos. No Morro Redondo houve a queda de dois postes e uma árvore.