Viaturas da Brigada Militar passam por sanitização em Dois Irmãos

Com ação preventiva de propagação do coronavírus, todas as viaturas da Brigada Militar de Dois Irmãos, passaram por um processo de oxi-sanitização nesta segunda-feira. Conforme o proprietário da Empresa RESTORE Car, Gian Birk, que disponibilizou o serviço de forma gratuita a corporação, a iniciativa da empresa é dar uma parcela de contribuição neste momento atípico de pandemia.

O processo de higienização é feito com uso de uma máquina para emissão de gás ozônio que se espalha por todo o interior do veículo, atingido inclusive as fibra dos tecidos eliminando os odores, micro-organismos como bactérias, vírus e fungos. Além da higienização, foi realizado a troca dos filtros de ar condicionado dos veículos.