Vigilância de Caxias do Sul recolhe milhares de remédios descartados incorretamente

A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caxias do Sul recolheu, na última semana, milhares de medicamentos descartados incorretamente. Os remédios estavam em dois contêineres (um de resíduos orgânicos e um de seletivos) na rua Visconde de Pelotas, no Centro, e foram localizados a partir de denúncia.

Após inspeção da Vigilância Sanitária, os dois contêineres foram recolhidos pela Codeca e levados a um local adequado, com apoio do Setor de Gerenciamento de Resíduos de Saúde Municipal, da Secretaria do Meio Ambiente e da Guarda Municipal.

Foram contabilizados 1,2 mil litros de medicamentos descartados de forma inadequada, cujo descarte correto poderá custar aos cofres públicos cerca de R$ 5,5 mil, já que resíduos químicos precisam ser recolhidos por empresas licenciadas pela Fepam.

O caso será encaminhado para conhecimento da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social e ao Ministério Público, para identificação dos responsáveis. O descarte incorreto de medicamentos configura crime ambiental e crime contra a saúde pública.

Conforme a Vigilância Sanitária, remédios vencidos ou fora de uso não devem colocados no lixo comum, tampouco no seletivo: os itens podem ser deixados em farmácias que realizam o recolhimento e destinação correta ou deixados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no caso de remédios que foram fornecidos pelo município.