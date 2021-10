Voluntários resgatam 15 cães trancados em garagem em Sapucaia do Sul

publicidade

Voluntários do grupo Simpatizantes da Causa Animal (Simca), que atua na Região Metropolitana, resgataram nesta quinta-feira pelo menos 15 cães que estavam trancados na garagem de uma residência em Sapucaia do Sul. O dono dos animais, que seria acumulador, está internado há semanas em UTI, sem previsão de retorno e nem melhora. A entrada na residência foi autorizada pelos donos do imóvel.

No local, os animais foram encontrados em situação insalubre e caótica, sem água, comida e transitando em meio às fezes e sujeira. Entre eles, havia um cão morto. Além de medicamentos (anti-pulgas e anti-sarna), de acordo com a voluntária Grasiela Centeno, os animais necessitam de ração, vacinas (R$ 60 cada) e precisam ser urgentemente castrados (R$ 100 cada). Os animais são de pequeno e médio porte.

Interessados em adotar, oferecer um lar temporário ou ainda fazer doações de medicamentos ou qualquer quantia em espécie pode entrar em contato pelo simcasapucaiadosulrs@gmail.com (pix – Vanessa).

