Índice Nacional da Construção Civil varia 0,08% em novembro

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,08% em novembro, caindo 0,06 ponto percentual em relação a outubro (0,14%), conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. Nos últimos 12 meses o acumulado foi de 2,36%. O resultado ficou abaixo dos 2,44% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de novembro de 2022 foi de 0,15%.

No Rio Grande do Sul, a variação deste mês para o anterior foi de 0,07%, abaixo da média da Região Sul que ficou 0,12%. O acumulado dos últimos 12 meses no estado ficou em 3,82 % enquanto na região Sul ficou em 4,32 puxada por Santa Catarina e Paraná que apresentaram variação de 4,07% e 4,77% no período.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.716,30, em outubro para R$ 1.717,71, em novembro, sendo R$ 999,15 relativos aos materiais e R$ 718,56 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou pequeno aumento, com taxa de 0,08%, frente à estabilidade observada no mês anterior (0,02%) e em novembro de 2022 (0,01%), subindo 0,06 e 0,07 pontos percentuais, respectivamente.

Já a mão de obra, registrou queda de 0,23 ponto percentual em relação ao índice de outubro sem acordos coletivos firmados esse mês, ficando com taxa de 0,08%. Em relação a novembro de 2022, houve queda de 0,27 ponto percentual (0,35%).

De janeiro a novembro, os acumulados foram: -0,21% (materiais) e 5,97% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em -0,14% (materiais) e 6,05% (mão de obra), respectivamente.

A Região Norte, com alta na parcela dos materiais em cinco dos seus sete estados, ficou pela terceira vez consecutiva com a maior variação regional, 0,18%. Os resultados das demais regiões foram: 0,14% (Nordeste), 0,06% (Sudeste), 0,13% (Sul) e -0,17% (Centro-Oeste).

Maior alta foi no Maranhão

Com alta na parcela dos materiais, Maranhão foi o estado que registrou a maior taxa em novembro (0,73%), seguido por Roraima (0,60%), também com alta em ambas as parcelas.