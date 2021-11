13° salário deve injetar cerca de R$ 15 bilhões na economia do RS, aponta Dieese

publicidade

Até o fim deste ano, a economia do Rio Grande do Sul deverá receber, a título de 13º salário, cerca de R$ 15 bilhões. Valor representa aproximadamente 6,5% do total do país e 37,8% da região Sul. A estimativa foi divulgada, nesta quinta-feira, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O levantamento da entidade ainda aponta que a média de valores por pessoa no Estado é estimada em R$ 2.338,05. Segundo os cálculos, 5,6 milhões de gaúchos devem receber benefício – equivalente a 6,8% do total de brasileiros (83 milhões) que terão acesso ao 13º salário. Em relação à região Sul, corresponde a 37,6%.

No Rio Grande do Sul, os empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários, representam 55,2%, entre eles, os empregados domésticos com carteira de trabalho assinada (1,4%), enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 44,8%.

Para o cálculo do impacto do pagamento do 13º salário, o Diesse não levou em conta autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, uma vez que não há dados disponíveis sobre esses proventos.