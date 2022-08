23ª Feira Internacional da Construção tem expectativa de movimentar R$ 2 bilhões

publicidade

Inovação tecnológica, exposição de produtos e palestras são as atrações da 23ª Feira Internacional da Construção (Construsul), que teve início nesta terça-feira, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Até sexta-feira, o público poderá acompanhar os principais lançamentos do setor de construção. A realização da feira de negócios marca a retomada do evento após dois anos de suspensão por conta da pandemia. No primeiro dia de evento, que tem entrada gratuita, os 107 estandes ficaram lotados, o que confirma a expectativa dos organizadores de ultrapassar os R$ 2 bilhões em negócios.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Construsul, Paulo Richter, pelo menos 280 expositores participam do evento. Como a abertura da feira registrou movimento intenso de público, a organização do evento acredita que mais de 32 mil pessoas devem passar pelos corredores da feira. "A última edição, em 2019, movimentou R$ 1,6 bilhão. Acredito que nesta edição vamos chegar perto de R$ 2 bilhões a R$ 2,2 bilhões", projeta, acrescentando que 1.340 profissionais estão credenciados para trabalhar na feira.

Entre as novidades, Richter destaca o estande que apresenta estações de recarga para veículos elétricos. Sobre as mudanças no processo de construção, ele destaca o uso de drywall - que é um painel constituído - em obras. “Com ingresso do drywall, com os pré-moldados, se faz uma farmácia hoje em 30 dias”, observa. A Associação de Materiais de Construção de Porto Alegre (Acomac/Porto Alegre) destaca a importância da feira para os negócios do setor. O presidente da entidade, Genesvile Zanotelli, afirma que a entidade promove cursos de capacitação e palestras.

Para o segundo semestre, a expectativa é de aumento das vendas. "Nosso segmento foi essencial no período de pandemia. A gente teve uma alavancada de venda muito boa, positiva. Agora a gente está esperando o segundo semestre ser um pouco melhor que o primeiro, porque tem a reforma das casas e as pinturas. Então, a gente está esperando uma ótima retomada agora novamente", ressalta. "A Construsul é uma vitrine, nós lojistas sempre viemos em busca de novidades", completa. Analista de produtos e negócios da Intelbras, Jairo Alves Ferreira e Silva ocupava um estande onde estavam expostas as estações de recarga para veículos elétricos.

Na feira, os usuários encontram pré-lançamentos desses produtos destinados ao uso residencial, condominial e até por construtoras. "A gente vê que a mobilidade elétrica, os veículos elétricos são uma realidade”, explica. Hoje ainda não há uma tabela de preço, mas o modelo mais em conta oferecido pela empresa vai ser um modelo portátil pra uma recarga. "O pessoal está empolgado com a novidade, com o carro. A gente está focando bastante nesse pré-lançamento que é um evento bem importante aqui para região", completa.

Veja Também