Para quem adora aviação ter a oportunidade de conhecer a fábrica da Airbus em Hamburgo, no norte da Alemanha, é uma experiência única. A grandiosidade da estrutura somada à alta precisão em cada etapa surpreendem do início ao fim, e consagram a razão de essa ser a maior empresa do mundo. A "cidade alemã da Airbus" não para de crescer exatamente para atender a demanda. Atualmente, são 370 hectares ocupados pela fábrica, sendo que uma boa parte é recente. Além disso, no momento, há prédios internos em construção, assim como um localizado na entrada, que deverá receber um hotel e área de lazer para os funcionários e visitantes.

Outra transformação é mais antiga. Desde que a unidade foi criada, a pista de pouso precisou ter a sua extensão dobrada de tamanho, exatamente pelo aumento das dimensões das aeronaves. Porém, para evitar transtorno na ligação entre as duas pontas do terreno, a empresa fez um túnel para a passagem de veículos.

Outras intervenções foram feitas para facilitar o canal com o rio Elba, que circula boa parte do terreno e facilita o escoamento e a chegada de materiais. Inclusive essa é uma das curiosidades. Originalmente, a fábrica era de construção de navio, por isso estava no porto. As operações acabaram sendo substituídas pela aviação.



É nessa grande fábrica que transitam cerca de 18 mil funcionários, entre próprios e de fornecedores. Para se ter uma noção da dimensão, há um prédio para atendimento médico e um refeitório com capacidade para 3 mil pessoas. A circulação numa visita guiada precisa ser feita de ônibus, em função da distância dos espaços.

Os detalhes estão por todos os lados. Como no chão, em que há linhas pintadas em diversas cores. Cada uma representa o exato percurso que uma aeronave deve fazer para evitar colisões. Durante a visita nesta quarta-feira, por exemplo, foi possível ver uma estrutura sendo guiada por um funcionário por meio de controle remoto e seguindo exatamente o trajeto definido. Distribuído em pavilhões, o sistema de acesso é rigoroso e, lá dentro, todos os registros são proibidos. Assim, as imagens ficam só na memória.