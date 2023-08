Abertura da 40º Expoagas reúne diversas autoridades no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre

publicidade

Diversas autoridades estiveram na manhã desta terça-feira na abertura da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Os portões abriram ao meio-dia para um dos maiores eventos varejistas do Rio Grande do Sul, e que segue até quinta no local, reunindo 483 expositores de produtos, equipamentos e serviços. Conforme a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), são estimados cerca de 55 mil visitantes ao longo dos três dias de evento, que deve movimentar R$ 640 milhões em negócios.

“É a responsabilidade de nós, gaúchos, sermos modelo a toda terra. Os supermercados fazem parte do dia a dia dos consumidores, todos os municípios do RS os possuem, e mais de 4 milhões de gaúchos os frequentam. O setor de supermercados sempre atende às necessidades do consumidor e antecipa as tendências. A Expoagas é uma das grandes vitrines do varejo gaúcho”, observou o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, ressaltando a importância da celebração do quadragésimo aniversário neste ano.

A Expoagas 2023 deverá representar cerca de 7,2 mil empresas diferentes de todo o país e mais 11 países. Para o vice-governador Gabriel Souza, o evento já está no calendário de atrações tradicionais do estado, e o mesmo cresce a cada ano. “É a feira de um setor econômico muito importante para o RS, gerando muitos empregos e renda. Não há um município em que não haja um estabelecimento comercial deste ramo, e procuramos, enquanto governo, diminuir a burocracia e melhorar a liberdade econômica. Estamos aqui para ouvir suas demandas”, salientou ele.

À tarde, o governador Eduardo Leite também deve passar pela feira. O primeiro dia do evento também tem na programação a assembleia geral da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), reunindo dirigentes das associações estaduais do segmento. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse que a Expoagas representa um importante incremento para o setor de serviços da Capital. “Penso que não apenas os hotéis, mas a gastronomia e as atividades econômicas em geral. Porto Alegre tem recebido muitos eventos, então, evidentemente, ajuda na economia. Há muita inovação, negócios e é uma feira para pequenos, médios e grandes”, observou Melo.

Ele reconheceu, porém, que o Centro de Eventos da Fiergs tornou-se pequeno ao longo dos anos para comportar a feira, e afirmou que já há planos para expandir o local. “O que a Fiergs está negociando conosco é expandir este centro. Temos uma usina de asfalto aqui ao lado, que não estava funcionando, e nós fizemos funcionar. Eles têm interesse neste terreno, e podemos negociar, desde que haja outra usina em outro lugar da zona Norte. A gente analisa as contrapartidas”, salientou o prefeito.

O presidente do Sistema Fiergs, Gilberto Petry, afirmou que a feira é “importantíssima para o estado do Rio Grande do Sul”. “Ela concilia a indústria, o comércio e o comércio com o consumidor. Tudo se define na prateleira do supermercado. Então a Expoagas é muito importante para nós e temos muita satisfação em tê-la nos nossos pavilhões”, comentou ele. Já o presidente da Fecomércio-RS e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn, afirmou que o setor demonstra muita eficiência. “Ele consegue fazer o perfeito giro da cadeia produtiva, na medida em que entrega bem ao consumidor final aquilo que o agro e a indústria produziram”, afirmou Bohn.