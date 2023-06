Americanas diz que mostra balanços até 31 de agosto

publicidade

A Americanas divulgou na quarta-feira, em comunicado, que as demonstrações financeiras anuais de exercícios anteriores da empresa devem ser divulgadas até 31 de agosto. Desde a descoberta em janeiro de um rombo bilionário, que resultou num processo de recuperação judicial, a empresa e uma equipe de assessores e auditores independentes têm revisado as demonstrações financeiras de anos anteriores, incluindo a do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Os trabalhos de revisão, diz a empresa, ocorrem em paralelo e estão sujeitos à conclusão da apuração conduzida por um Comitê Independente.

"A companhia reitera que os trabalhos (...) visam garantir que as demonstrações financeiras reflitam adequadamente a posição patrimonial e financeira da companhia e de suas controladas, bem como a apuração acerca das circunstâncias que ocasionaram as referidas inconsistências contábeis", diz o comunicado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

