Aneel propõe redução de até 36,9% no valor de bandeiras tarifárias

publicidade

A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apresentou sugestão de diminuir em até 36,9% as bandeiras tarifárias, cobrança extra aplicada à conta de luz quando há piores condições de geração de energia no país. A sugestão está em nota técnica que embasa o voto a ser apresentado pelo diretor Fernando Mosna nesta terça-feira, quando a agência deve analisar a abertura de consulta pública sobre o tema. De acordo com o documento, todos os patamares passariam por ajustes.

Para a bandeira amarela o recomendado seria redução de 36,9%, passando de R$ 2,989 para R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Já a bandeira vermelha "1" passaria de R$ 6,50 para R$ 4,463, redução de 31,3%. E a bandeira vermelha "2", mais cara que a "1", teria recuo no valor de R$ 9,795 para R$ 7,877, diferença de 19,6%. Os percentuais poderão ser alterados após análise das contribuições encaminhadas à Aneel via consulta pública. Criado em 2015 pela agência reguladora, o sistema de bandeiras tem os valores revisados anualmente.