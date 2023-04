Aposta de São Paulo fatura R$ 46,5 milhões da Mega-Sena

publicidade

Uma aposta única, realizada na cidade de São Paulo (SP), faturou o prêmio de R$ 46.558.149,50 da Mega-Sena após acertar todas as seis dezenas sorteadas neste sábado pela loteria. Para o próximo concurso, marcado para acontecer na quarta-feira, o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

Os números revelados pelo concurso 2.581 foram: 14 — 17 — 32 — 36 — 39 — 60.

Caso o vencedor aplique o valor integral na poupança, poderá obter um rendimento de R$ 344.716,51 somente no primeiro mês. O ganho ainda poderá ser impulsionado com investimentos mais rentáveis, com a mesma segurança da caderneta. Além do prêmio principal, 230 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 18.062,58 cada. Outras 6.605 apostas cravaram quatro das dezenas sorteadas e faturaram R$ 933,69 cada.

Como apostar

Para concorrer ao prêmio de R$ 3 milhões do próximo concurso, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.