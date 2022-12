Apostas da Mega da Virada movimentam agências lotéricas de Porto Alegre

publicidade

O prêmio da Mega da Virada, de R$ 450 milhões e não cumulável, agita corações e mentes de muitos brasileiros neste final de ano. Pagando o maior valor da história das loterias brasileiras, no próximo dia 31, mensurar o que pode ser feito com este dinheiro é tarefa complicada. Em Porto Alegre, as agências lotéricas preveem que o maior movimento deva acontecer na próxima semana, após o Natal e mais próximo da data do sorteio.

De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio total e aplique todo o valor na poupança, receberá, em média, R$ 3 milhões de rendimento no primeiro mês. Ou, gastando menos de 10% do valor, é possível também adquirir um jatinho, um iate, um carro superesportivo e uma mansão em uma ilha particular. Há quem abuse da superstição em nome da sorte, buscando levar a bolada e começar o ano de 2023 em melhores condições financeiras.

Na Tabacaria 33, na Rua 24 Horas, no Centro Histórico da Capital, um dos proprietários, Guilherme Rech Vargas, avalia que o prêmio é o sonho de todo mundo. “Temos muitos clientes fiéis, alguns há muitos anos, e que sempre jogam aqui. Nesta semana, vimos que o movimento intensificou um pouco, mas o maior fluxo deve ficar mesmo para a próxima”, comenta ele. O almoxarife Anderson Amaro, morador de Canoas, jogou hoje pela manhã na Mega da Virada.

“Li no horóscopo hoje algo sobre, se eu jogasse em um bolão, teria muita sorte, e ganharia com outras pessoas. É o que estou fazendo. Se ganhasse o dinheiro, doaria uma parte para uma instituição de caridade, e depois aproveitaria para viajar para outros países, conhecer outras culturas, ou abriria um negócio culinário, assim como meu irmão, que é sushiman”, afirmou ele, na saída da agência lotérica.

Já o desempregado Miguel Francisco Alves Pinto, morador do bairro Santo Antônio, fez um jogo na Lotérica Praça XV, ali próximo. “Sempre jogo na Mega-Sena com os mesmos números. Às vezes, quando é aniversário da minha filha, mudo um deles. Com certeza, dá para melhorar bastante de vida”, disse Pinto. “É interessante este movimento porque cada pessoa tem uma história com a Mega da Virada, algum amuleto que sempre usa e que dá mais sorte”, comentou ele.

Ainda conforme a Caixa, as apostas da Mega-Sena são exclusivas para a Mega da Virada desde o último sábado. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante. As apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31 em qualquer agência lotérica, pelo portal Loterias Caixa e aplicativo Loterias Caixa, para Android e iOS.

Neste ano, a quantidade máxima de números para uma mesma aposta passou de 16 para 20. Já o bolão tem valor mínimo de R$ 10, e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão com no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Com uma aposta simples, de seis números, e que custa R$ 4,50, a probabilidade de acerto é de uma em 50.063.860. Já com sete números apostados, a chance de acerto cresce para uma em 7.151.980.