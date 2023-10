Apple admite que iPhone 15 pode esquentar demais; correção é esperada

publicidade

A Apple admitiu que os celulares da família iPhone 15 podem apresentar problemas de aquecimento em algumas situações, à revista norte-americana Forbes. Uma correção por atualização de sistema é esperada, diz a companhia em nota. Clientes que adquiriram o iPhone 15 e suas variações têm reclamado que o celular pode superaquecer ao utilizar uma série de diferentes aplicativos. O celular foi lançado há duas semanas nos Estados Unidos, e no Brasil na sexta-feira passada.

"Identificamos algumas condições que podem fazer com que o iPhone funcione mais quente do que o esperado. O dispositivo pode parecer mais quente durante os primeiros dias após a configuração ou restauração do dispositivo devido ao aumento da atividade em segundo plano", disse em nota a Apple ao colunista da Forbes David Phelan.

A empresa também apontou que a correção pode acontecer via atualização de sistema, sem necessidade de trocar o aparelho: "Também encontramos um bug no iOS 17 que está afetando alguns usuários e será resolvido em uma atualização de software", disse. "Outro problema envolve algumas atualizações recentes de aplicativos de terceiros que estão causando a sobrecarga do sistema. Estamos trabalhando com esses desenvolvedores de aplicativos em correções que estão em processo de implementação".

A recomendação, portanto, é manter todos os aplicativos atualizados no dispositivo. Além disso, conforme mais edições do iOS 17 (sistema operacional do iPhone 15) sejam lançadas, é importante que os usuários façam backup e mantenham os updates.

Após o fechamento do mercado nesta segunda-feira, as ações da Apple fecharam em alta de 1,5%. A avaliação de mercado da empresa é de US$ 2,7 trilhões.