Associação entrega o troféu Carrinho Agas 2020

De forma virtual, transmitido pelo Youtube pela primeira vez na história da premiação, a Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) promoveu, na noite da segunda-feira, 30, a entrega do troféu Carrinho AGAS 2020. Em sua 37ª edição e com um novo formato adotado em função do distanciamento social imposto pela pandemia do Coronavírus, a AGAS premiou 26 destaques do ano no setor supermercadista, que garantiram o abastecimento dos gaúchos durante a pandemia. “Essa noite é de todos nós. São mais de 35 anos de pujança do nosso setor. Além de homenagear os valorosos profissionais de nossas lojas, queremos reconhecer a importância de todos os membros da cadeia para que as famílias gaúchas tenham se mantido plenamente abastecidas durante a pandemia”, afirmou o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio Cesa Longo.

Em pronunciamento on line, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite parabenizou os agraciados com o troféu Carrinho AGAS 2020. “Mesmo com a pandemia, o setor supermercadista não paralisou suas atividades. Esse troféu é um justo reconhecimento ao esforço e dedicação de todos os profissionais, fornecedores e colaboradores do setor”, frisou.

Os premiados foram eleitos a partir de votação junto as 200 maiores empresas supermercadistas gaúchas. O processo de escolha dos campeões do ano levou em conta critérios como share de mercado, qualidade dos produtos ou serviços, relacionamento com o varejo, índices de ruptura, capacidade de inovação e cumprimento de prazos de entrega. O troféu Carrinho AGAS 2020 foi produzido pela artista plástica gaúcha Ana Simone, e representa os três elos da cadeia: consumidor, supermercadista e fornecedor

Durante a entrega das distinções, a AGAS sorteou dez smartphones da marca iPhone entre as pessoas que se inscreveram para participar do sorteio durante o evento. Além das premiações e sorteios, a entrega do troféu Carrinho AGAS 2020 teve o show do músico Joel Carlo . Realizado desde 1984 pela Associação Gaúcha de Supermercados, o Carrinho AGAS homenageia as empresas e personalidades que, na opinião dos supermercadistas gaúchos, mais se destacaram em suas atividades ao longo deste ano. A lista dos 26 destaques do ano no setor supermercadista que foram agraciados com troféu Carrinho AGAS 2020 pode ser encontrada no site: www.agas.com.br