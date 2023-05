Ato em Porto Alegre mobiliza contra projeto de corte de recursos ao Sesc e Senac

publicidade

O Sistema Fecomércio-RS realizou, nesta terça-feira, uma mobilização nacional contra artigos de um projeto de lei que repassa 5% dos recursos destinados ao Sesc e ao Senac à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Em Porto Alegre, centenas de pessoas se reuniram no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto ALegre aos gritos de “não ao corte”. Os gaúchos também se manifestaram no município de Lajeado, no Vale do Taquari.

“O Senac e o Sesc são contrários somente aos artigos 11 e 12, porque destina os recursos do Sesc e Senac, que são recursos privados, para fins públicos”, afirma o diretor regional do Senac, Ariel Berti. Segundo o gestor, a verba “é um recurso privado que vem de uma contribuição compulsória das empresas do comércio”.

Servidores do Senac protestaram nesta terça-feira, em Porto Alegre, contra o Projeto de Lei que retira 5% do orçamento da entidade para destinar ao turismo no Brasil.



(📹 Ricardo Giusti/CP) pic.twitter.com/EROI3REm14 — Correio do Povo (@correio_dopovo) May 16, 2023

Conforme o Sistema Fecomércio, o impacto, somente no Estado, pode ser de R$ 13 milhões a menos em atendimentos gratuitos no Sesc e R$ 18 milhões no Senac. Também são previstos redução de 3 toneladas de alimentos distribuídos e encerramento de mais de 4 mil matrículas sem custo.

Foto: Ricardo Giusti

A paratleta da Associação Esporte+ Milaini Alviço Araújo se manifestou em apoio, destacando a importância da parceria com o Sesc para o bom desempenho nos campeonatos. “A gente é muito feliz no Sesc e espero que continue por muito tempo”, disse.

Um abaixo-assinado contra a mudança está disponível e busca chegar a 1 milhão de assinaturas. Até o momento, foram colhidas 600 mil, conforme o diretor regional do Senac. Interessados podem acessar o documento no site do Sistema Fecomércio-RS ou clicando aqui.