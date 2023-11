Ato oficializa retomada de produção na fábrica da Ceitec em Porto Alegre

publicidade

Em um ato na manhã desta terça-feira com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, foram retomadas as atividades do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), cuja sede fica no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. A empresa vinculada ao governo federal, especializada na produção de semicondutores para as áreas de identificação animal, veicular e logística, teve revertido na semana passada seu processo de liquidação, após ter sido paralisada em julho de 2020, sob o governo de Jair Bolsonaro.

Conforme a ministra, desde 2008, quando a Ceitec foi instituída, foram produzidos 245 milhões de chips, além de 45 patentes registradas. Com a liquidação, dos 180 funcionários em 2020, restaram por volta de 70, porém 50 deverão ser contratados nesta nova fase. A empresa, por meio de seu presidente, Augusto César Gadelha Vieira, antigo liquidante da companhia e nomeado gestor na última sexta-feira pelo também reinstituído Conselho de Administração, pretende retomar a produção em 2024. “Não há inovação sem investimento do poder público. E não podemos ficar para trás nesta corrida que há no mundo”, comentou ela.

De acordo com Luciana, bancos e ainda seis “grandes parceiros” já procuraram a Ceitec para obter acordos, especialmente nas áreas de energia renovável e automotiva, por meio da eletrificação. “Sabemos que a inserção altiva do Brasil nas cadeias globais de maior valor agregado depende da superação do atraso produtivo e tecnológico, e isto faz com que tenhamos de ter necessariamente um apoio do poder público”, destacou ela, acrescentando que a meta é alcançar 7% do mercado latino-americano após sete anos de produção.

A ministra ainda comentou que já estão sendo alocados recursos no Orçamento de 2024 para investimentos na fábrica. “Enquanto quiser o presidente Lula, não vai haver interrupção desta situação. Ele está muito entusiasmado, compreendendo o significado a importância estratégica deste local”. O governo prevê alocar cerca de R$ 500 milhões para o projeto da retomada, do qual metade deste valor está na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024.

Vieira salientou que o principal desafio deste momento é a reconquista da confiança do mercado. “Eles estão realmente querendo saber se temos a competência desta produção. A partir desta saída da liquidação, temos como negociar algumas coisas. Houve uma batalha corajosa e realmente bastante insistente. A empresa vai realmente cumprir seu papel de ser um abridor de portas para todo o setor de microeletrônica no país”, destacou ele.

O presidente da Associação dos Funcionários da Ceitec (Acceitec), Silvio Luís Santos Júnior, disse que há também a necessidade de eliminar estigmas anteriores relacionados a sua atuação. Já a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) do governo do estado, Simone Stülp, reforçou a importância do programa Semicondutores RS, criado pelo governo do estado e que deverá investir R$ 70 milhões no setor até 2026. O ato também teve a presença do secretário municipal de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, parlamentares, representantes de parques tecnológicos e universidades.