Banco de Alimentos comemora 20 anos de assistência às instituições carentes

Para ajudar a combater a fome no Brasil, no ano 2000, um grupo de empresas, sindicatos e entidades reuniram-se e criaram no Conselho de Cidadania da Fiergs, o primeiro Banco de Alimentos do Brasil, na cidade de Porto Alegre. Desde então, o Banco de Alimentos já arrecadou e distribuiu mais de 55 milhões de quilos de alimentos para instituições carentes, de todos os bairros da capital. As doações representam 165 milhões de pratos de alimentos na mesa de quem mais precisa.

O Banco de Alimentos comemora, neste dia 6 de dezembro, o seu vigésimo aniversário e a incrível quantidade de doações realizadas no exercício: 3 milhões de quilos de alimentos distribuídos para instituições carentes e vítimas da Covid-19, um verdadeiro presente para o Banco de Alimentos e a população. Segundo o Presidente do Conselho de Administração do Banco de Alimentos, o Industrial Jorge Luiz Buneder, o Banco enfrenta o maior desafio da sua história “Durante a pandemia, o Banco de Alimentos, assim como seus diretores, funcionários e voluntários não pararam, pois a distribuição de alimentos é um serviço essencial para a nossa sociedade, superamos todas as metas e realizamos a maior doação da história do Banco de Alimentos de Porto Alegre”, ressalta. Para enfrentar a pandemia, foram adotados rigorosos protocolos de higiene e saúde nas instalações, o que permitiu com que os alimentos fossem doados com segurança e nenhum funcionário contraísse a doença.

O Banco de Alimentos foi instituído no ano 2000, na gestão do então presidente da Fiergs, Francisco Renan Oronoz Proença, e contou com a coordenação do Industrial Jorge Luiz Buneder. É presidido, atualmente, por Paulo Renê Bernhard e conta com importantes líderes da sociedade, os quais compõem a sua Diretoria Voluntária “o Banco se constituiu hoje em uma iniciativa de grande relevância, construída pela sociedade para a sociedade’’ ressalta Bernhard. Participaram da criação do Banco, as seguintes organizações: Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Associação Leopoldina Juvenil, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (SESI-RS), Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMSS), Lions, Rotary, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), Sindicato das Indústrias da Alimentação do Estado do Rio Grande do Sul (SIA), Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), Unisinos e WMcCANN.

A Fiergs, presidida pelo Industrial Gilberto Porcello Petry, foi o berço do Banco de Alimentos de Porto Alegre. O projeto está inserido no organograma da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, como uma das fortes ações de economia circular desenvolvidas no Rio Grande do Sul, devido seu alto potencial de transformar desperdícios e resíduos em beneficio social. Além dos habituais alimentos doados, cerca de 800 mil refeições de cozinhas industriais são salvas por ano, graças à prática desenvolvida.

Beneficiados

Atualmente, o Banco de Alimentos de Porto Alegre beneficia mais de 300 instituições, de todos os bairros da capital gaúcha: asilos, lares de excepcionais, creches, associações comunitárias, e famílias em situação de risco, que além de alimentos, no período de pandemia também receberam materiais de higiene, limpeza, cobertores e máscaras de algodão, doados por empresas e pessoas que se engajaram nesta grande corrente de solidariedade.

O Banco de Alimentos é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que atua como um gerenciador de desperdícios administrando três operações: coleta, armazenamento e distribuição qualificada de alimentos, além de realizar seis projetos de segurança alimentar, nutricional e de saúde nas entidades beneficiadas. Os projetos desenvolvidos contam com o apoio da Unisinos e da participação das principais universidades gaúchas, sendo que mais de 400 estagiários já participaram dos programas.

Outro importante pilar do Banco de Alimentos é o seu Instituidor Setcergs - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul), entidade responsável pelo gerenciamento logístico. Roda anualmente uma média de 80.000 km, executando a coleta e a distribuição de alimentos arrecadados às instituições carentes cadastradas, gratuitamente.

Sede

A sede do Banco está localizada na Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1928, no bairro Sarandi, e possui instalações adequadas com equipamentos diversos e câmeras frias, além de contar com pessoal qualificado para administrar as atividades do dia-a-dia.

A força motriz do Banco de Alimentos, responsável pelo seu sucesso, são seus milhares de voluntários de Rotary, Lions, Diaconias, Escoteiros, Maçonaria, MTG, Associações de Funcionários de Empresas, Universitários, enfim, da sociedade, os quais construíram a história do Banco de Alimentos e aceitaram o desafio de erradicar a FOME, firmando o compromisso e a responsabilidade de cada um com o seu semelhante.

O Banco de Alimentos convida as empresas e a população a juntarem-se à causa. Doações podem ser realizadas através do SITE: www.doealimentos.com.br; por depósito nas contas: Banco: ITAÚ - Agência: 1687 - C/C: 29.898-2 ou Banco do Brasil - Agência: 1889-9- C/C: 122.323-2 - CNPJ 04.580.781/0001-91. Para conhecer outras formas de ajudar, entre em contato através do telefone 51-3026.8020 ou por e-mail: bancodealimentos@bancodealimentosrs.org.br.