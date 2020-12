Bancos anunciam Saque Pix a partir do segundo trimestre de 2021

publicidade

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) já se prepara para uma agenda cheia com a implantação de novas funcionalidades nos bancos. Em 2021, no segundo trimestre, por exemplo, está prevista a implementação do Saque Pix, que possibilitará que o usuário faça transferência pelo sistema de pagamento instantâneo para um comércio e saque a quantia em espécie em estabelecimentos cadastrados. Também vão entrar em funcionamento no ano que vem as novas quatro fases de implementação do Open Banking que cria novos modelos de negócios com o uso de APIs, interfaces de programação de aplicações que permitirão ao cliente compartilhar o acesso aos seus dados financeiros com terceiros, que podem usar esses dados para oferecer ao consumidor produtos e serviços financeiros.

A inteligência artificial, segundo a entidade, tem revolucionado os serviços bancários e aproxima o banco do cliente, permitindo atendimento cada vez mais personalizado. Em 2021 seguirá evoluindo no atendimento bancário por meio de chatbots e assistentes virtuais. Conforme Leandro Vilain, diretor de Inovação da Febraban, em 2021 a tecnologia também será um pilar fundamental para a nova regulamentação do registro de recebíveis de cartões de pagamento. As novas regras vigoram a partir de 17 de fevereiro. Os bancos investem R$ 2 bilhões ao ano em sistemas de tecnologia da informação voltados à segurança, valor que corresponde a 10% dos gastos totais do setor com TI. O objetivo é garantir tranquilidade, desenvolvendo e implantando novas soluções e melhorando a cada dia os canais de atendimento, além de manter equipes de especialistas que identificam situações divergentes do comportamento habitual do cliente.