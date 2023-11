Banrisul atinge lucro de R$ 567,1 milhões, 7% superior ao mesmo período de 2022

publicidade

O Banrisul anunciou, nesta segunda-feira, que atingiu lucro líquido de R$ 567,1 milhões nos nove meses de 2023. O valor é 7% superior ao lucro líquido ajustado do mesmo período de 2022. De acordo com comunicado do banco, o resultado "reflete, especialmente, o crescimento da margem financeira, além do incremento da carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias".

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul atingiu o valor de R$ 52,4 bilhões, aumento de 6,8% em nove meses e crescimento de R$ 3,3 bilhões na comparação com dezembro de 2022. Os destaques na ampliação da carteira foram o agronegócio, financiamento imobiliário e crédito comercial para pessoa física.

Em setembro de 2023, a carteira de crédito rural atingiu saldo de R$ 10,7 bilhões, com crescimento de 36,4% em nove meses. Neste segmento, o Banco oferece atendimento qualificado e consultoria aos produtores rurais e, desde 2021, conta com os Espaços Agro Banrisul para atendimento personalizado, apoio técnico e orientação financeira realizados por profissionais especialistas do setor, em espaços físicos customizados.

A margem financeira dos nove meses de 2023 totalizou R$ 4,0 bilhões, com aumento de 18,4% ou R$ 623,7 milhões frente ao mesmo período de 2022, trajetória que reflete, em especial, crescimento mais expressivo das receitas com juros frente ao aumento das despesas com juros. O crescimento das receitas está relacionado à ampliação do volume médio de operações de crédito e o aumento nas taxas médias praticadas, já as despesas foram impactadas, principalmente, pela elevação da taxa Selic efetiva do período.

Cartões de Crédito

O Banrisul contava com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa ao final de setembro de 2023. Nos nove meses de 2023, foram realizadas 73,7 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 7,2 bilhões, respectivamente 7,8% e 11,4% superior ao mesmo período de 2022. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e cartões BNDES somaram R$ 483,9 milhões nos nove meses de 2023.

Banrisul Pagamentos

O lucro líquido da Banrisul Pagamentos nos nove meses de 2023 alcançou R$ 310,8 milhões, crescimento de 15,1% em relação ao mesmo período de 2022. A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, encerrou o período com 137,9 mil estabelecimentos credenciados ativos. Nos nove primeiros meses deste ano, foram realizadas 369,7 milhões de transações, aumento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume financeiro transacionado totalizou R$ 33,7 bilhões, acréscimo de 8,5% frente ao mesmo período do ano passado.

Banrisul Seguridade

A Banrisul Seguridade, que atua no mercado de comercialização de seguros, planos de previdência privada e títulos de capitalização nos canais do Banrisul, através de sua subsidiária Banrisul Corretora de Seguros; atingiu lucro líquido de R$ 116,0 milhões nos nove meses de 2023, alta de 7,8% em relação a igual período de 2022.

A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 3,0 bilhões nos nove meses de 2023, alta de 49,8% em relação ao mesmo período de 2022. As receitas totais atingiram R$ 278,4 milhões, crescimento de 18,6% na mesma comparação.

Canais digitais

Os canais digitais do Banrisul responderam por 83,6% das operações realizadas nos nove meses de 2023, considerando todos os canais disponíveis (digitais, ATMs, correspondentes, caixas e Banrifone), frente a 81,5% no mesmo período de 2022. Os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office App - acessados por meio do aplicativo Banrisul); tiveram, nos nove meses de 2023, 441,0 milhões de acessos, 10,4% a mais que no mesmo período de 2022, média de 1,6 milhão de acessos diários. O total de operações realizadas por meio desses canais cresceu 11,3%, onde a quantidade de transações financeiras foi 21,4% superior e o volume transacionado 6,1% maior, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Investimento e inovação

No seu empenho para alcançar a excelência e a garantia na segurança da informação, transformação digital e ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação (TI); o Banrisul investiu R$ 254,1 milhões nos primeiros nove meses de 2023, dedicando esforços para desenvolver e adotar ferramentas que aprimorem os serviços oferecidos e proporcionem uma experiência ainda mais completa aos clientes.

No mês de setembro, quando um ciclone extratropical se formou no Rio Grande do Sul e provocou efeitos devastadores, o Banrisul foi ágil em ajustar o ambiente de infraestrutura tecnológica para oferecer apoio aos municípios afetados, permitindo às agências atingidas pelo ciclone retomar em menos tempo o atendimento e a disponibilidade dos serviços bancários essenciais aos clientes.