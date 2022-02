Banrisul detalha lucro e projeta ações para 2022

publicidade

Após divulgar o aumento do lucro líquido de 30,4% e de 11,4% no lucro ajustado no ano passado, na comparação com 2020, o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, detalhou em encontro virtual contando com a participação da imprensa, o crescimento dos números da instituição, alicerçado principalmente na expansão da carteira de crédito do banco, no menor fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito e no resultado da participação em empresas controladas e coligadas. Além disso, Coutinho fez projeções para o ano de 2022.

Embora o cenário macroeconômico permaneça desafiador na visão do presidente do Banrisul, com taxas de juros permanecendo elevadas até o controle da inflação, o crédito segue em expansão. “Seguimos aqui nosso foco em crescer no crédito, mas mantendo o rigor que temos até o momento”, afirmou Coutinho. O foco na área são as pessoas físicas, o agronegócio, o setor imobiliário e o crédito à pessoa jurídica. A carteira de crédito alcançou R$ 41,0 bilhões em dezembro de 2021, com crescimento de R$ 3,4 bilhões ou 9,1% nos 12 meses.

Um dos principais parceiros do agronegócio no Estado, o Banrisul alcançou R$ 4,8 bilhões, carteira de crédito rural, em dezembro de 2021, um aumento de 42,6% em relação a dezembro de 2020. “O segmento agro está sofrendo bastante com a estiagem, mas temos linhas de crédito e seguro agrícola. Apesar da estiagem, algumas culturas têm preços em alta e mantiveram o dinamismo do setor”, analisa Cláudio Coutinho. Para 2022, prevê que a carteira de crédito total terá expansão entre 24% e 29%, onde o crédito rural apresentaria elevação entre 35% e 40%.

Na área da tecnologia, o gestor do Banrisul destacou as melhorias na experiência do usuário nas plataformas virtuais e o uso da inteligência artificial no atendimento aos clientes. “Continuamos com grande investimento na área de Tecnologia da Informação para facilitar a vida do nosso cliente por meio dos canais digitais”, garantiu. Em 2021, do total de transações feitas no Banrisul, 80,0% das operações realizadas ocorreram por via digital. No período, os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office acessados por meio do aplicativo Banrisul Digital), tiveram 450,7 milhões de acessos, 25,4% superior ao ano de 2020.

O banco ainda realiza um segundo ciclo de aceleração de startups, através do Banritech, em parceria com o TecnoPUC, e parcerias estratégicas com as chamadas Fintechs, empresas de tecnologia financeira que desenvolvem produtos digitais. Em 2021, 30 empresas foram aceleradas pelo Banritech, que seleciona novas startups até o próximo dia 13 de março.

Embora ainda busque um parceiro-sócio para a operação Banrisul Cartões, visando impulsionar as operações no âmbito nacional, Coutinho revelou que a expansão da marca Vero, nome fantasia da empresa, acontecerá. “Não temos fato novo. Hoje, a vero está partindo para uma operação piloto em Santa Catarina. Isso será o embrião da forma de atuação em outros estados, com ou sem parceiro”, garantiu o presidente do Banrisul. Apenas o Banrisul Cartões representa 20% do lucro da instituição.

Em 2021, a Vero capturou 373,4 milhões de transações, sendo 265,4 milhões com cartões de débito, com crescimento de 21,3% em relação ao ano anterior; e 108,0 milhões de transações com cartões de crédito, registrando aumento de 15,1%. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 36,2 bilhões, refletindo crescimento de 19,3% frente ao ano de 2020. Durante o ano, foi lançado o Vero Conecta, app que permite aos 138,7 mil estabelecimentos credenciados ativos da Vero efetuarem vendas com cartões Visa, Mastercard, Elo, Banricompras e BanriCard, diretamente em seus aplicativos.

Preocupado com a sustentabilidade, o Banrisul reforçou através da fala do presidente a meta de zeras a pegada de carbono nas emissões diretas. Ano passado foi criado o Comitê de Sustentabilidade e adotadas ações como o realinhamento de estratégias para atingir essa meta. Ainda em 2021, o Banrisul aderiu ao Programa Brasileiro GHG Protocol, elaborando o primeiro inventário de gases de efeito estufa, conquistando o selo Prata. Também passou a informar o impacto de suas atividades e operações ao Carbon Disclosure Project (CDP), iniciativa de reporte internacional sobre mudanças climáticas.