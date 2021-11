Banrisul divulga dez startups finalistas do Ciclo de Aceleração do BanriTech

publicidade

O Banrisul divulgou as dez startups finalistas do 1º Ciclo de Aceleração do BanriTech, uma iniciativa da instituição financeira, em parceria com o Tecnopuc. As ideias inovadoras vêm de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. São elas: Akintec, Carmonetize, Dinherow, Finazul, Itera, Iupay, Ligerosmart, Polen, Synapsystem e Wake Up Cobranças. As soluções foram escolhidas entre as 28 empresas que concluíram o primeiro ciclo de aceleração do BanriTech.

As três grandes vencedoras serão conhecidas no dia 26 de novembro, em evento híbrido denominado BanriTech Pitch Day, com transmissão online pelo YouTube da PUCRS. A partir das 14h, as dez startups classificadas farão a apresentação do pitch online, com duração de até cinco minutos por empresa. A banca avaliadora estará na sede do BanriTech, localizada no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Os avaliadores - representantes do Banrisul, Tecnopuc e ecossistema de inovação gaúcho - poderão fazer perguntas para avaliar o desempenho de cada startup. O anúncio das campeãs está previsto para as 17h, após todas terem feito a sua apresentação. A premiação consiste na oportunidade de participar de eventos de inovação internacional (1º lugar) e nacionais (2º e 3º lugares), com todas despesas de inscrição pagas.

Sobre o programa BanriTech

O BanriTech é uma iniciativa que aproxima o Banrisul da sua comunidade, cumprindo com o compromisso fiel de participar ativamente no desenvolvimento social e econômico, inserido em um hub de inovação. Em 2021, o edital do 1º ciclo de aceleração contou com 78 inscrições e selecionou 30 empresas de todo o Brasil. Em setembro deste ano, também foi inaugurada a sede física do BanriTech, no Centro Histórico de Porto Alegre, que oferece um espaço de coworking para startups e colaboradores, com encontros, troca de conhecimento, parcerias e soluções que atendam a sociedade. Ao longo do ciclo, houveram mentorias e atividades de network, além da aproximação entre investidores e aceleradoras na Speed Dating Week.

O BariTech Pitch Day também faz parte da programação da Pitch Week, evento realizado pelo Tecnopuc nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A Pitch Week reúne startups, empresas, investidores e empreendedores, com o objetivo de valorizar os negócios que estão em desenvolvimento dentro do ecossistema.

Finalistas

AKINTEC (SP) – Transforma comércios em agências bancárias e pessoas em personal bankers.

CARMONETIZE (RS) – Primeira startup de Seguros Auto que recompensa motoristas.

DINHEIROW (ES) – Credit as a service, focado em consignado público, que utiliza tecnologias para automatizar e apoiar todo o processo do empréstimo.

FINAZUL (BA) – Opera com autocontratação de crédito consignado público de forma simples, eficiente e com o maior valor liberado do Brasil.

ITERA (SP) – Com uso de Inteligência Artificial, aumenta a produtividade na extração de dados e redução de custos na operação de análise de risco de crédito.

IUPAY (SP) – Hub de cobranças bancárias que oferece serviços de agregação, organização e pagamentos de contas mensais.

LIGEROSMART (SP) – Plataforma de atendimento inteligente open source, que “aprende” com o dia-a-dia no relacionamento entre empresas e clientes.

POLEN (PR) – Backoffice social que descomplica ações corporativas de impacto, ao engajar clientes com ações filantrópicas de forma simples.

SYNAPSYSTEM (SP) – Plataforma de Inteligência em Gestão e Assurance Analytics, com foco em risco operacional e monitoramento contínuo em processos de negócio.

WAKE UP COBRANÇAS (MT) – Tecnologia em recuperação de crédito, relacionamento e cobranças.