Banrisul vai disponibilizar assistente virtual inteligente a clientes

Com foco na ampliação do crédito, inovação e investimentos em tecnologia, o Banrisul apresentou hoje os principais projetos para o próximo ano e divulgou um balanço do banco nos primeiros nove meses de 2021, quando a instituição registrou lucro líquido de R$ 732,3 milhões - um aumento de 47,9% frente ao mesmo período de 2020. Durante a reunião com investidores e imprensa, chamada de BanriDay, o banco anunciou que os clientes vão contar a partir do próximo ano com serviço de assistente virtual inteligente.

Para 2022, o Banrisul pretende ampliar e melhorar os serviços disponíveis através dos canais digitais. Conforme a diretora de Produtos, Segmentos e Canais Digitais da instituição, Claíse Rauber, a inovação a partir do uso da inteligência artificial é um dos caminhos perseguidos pelo banco para aumentar a eficiência do atendimento. "A partir do próximo ano contaremos com uma assistente virtual inteligente, que irá proporcionar ainda mais agilidade e assertividade no atendimento das demandas dos nossos clientes", afirmou.

Ao apresentar as principais metas para 2022, o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, explicou que a estratégia que vai nortear ações do banco está baseada em cinco pilares: essência, pessoas, eficiência, transformação e clientes. "Nossa essência é ser um banco de varejo e é o que nos move em ações aos anseios da comunidade, como por exemplo o incentivo ao empreendedorismo e ampliação de financiamentos para a cadeia produtiva do agronegócio. Apoiamos as micro, pequenas e médias empresas em seus projetos de atuação por meio de programa de investimento e linhas de acesso ao crédito", detalhou.

Com foco na construção de um ecossistema de inovação e apoio a start ups, Coutinho garantiu que o objetivo do banco é reforçar a atuação na região Sul, onde conta com mais de mil pontos de atendimentos. "Nossa visão está em ser um banco rentável, sólido e competitivo, integrado nas comunidades onde atua e que presta serviços com excelência", salientou, acrescentando que a instituição tem mais de 4 milhões de clientes e 9 mil empregados. Coutinho afirmou que uma das metas é ampliar o 'cinturão de inovação' em seu entorno, mesmo em tempos desafiadores, com volatilidade na taxa de juros.

Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Marcus Staffen reconheceu as dificuldades enfrentadas em 2021, mas destacou que o lucro líquido do banco atingiu R$ 732,3 milhões no acumulado dos 9 primeiros meses - aumento de 47,9% frente ao mesmo período de 2020. "Foi um ano mais desafiador do que todos imaginávamos, principalmente no primeiro semestre, período que seguimos de forma cautelosa, navegando em um ambiente de incerteza acerca da tão esperada reabertura da economia", observou. Impulsionado pelo crédito consignado e o agronegócio, o banco registrou ainda expansão da carteira de crédito, totalizando R$ 38,7 bi, ou seja, 6,7% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com Staffen, o cenário para o próximo ano deve ser marcado pela elevação da carteira de crédito 'em linha com crescimento do setor bancário'. "Num cenário em que a velocidade da taxa de juros aumenta num ritmo muito brusco, como a que estamos presenciando nesse ano, a nossa margem é negativamente afetada, dada a maior pressão no custo de captação. A normalização ocorre mediante a uma acomodação nesses ciclos de elevação da taxa de juros e aliada a expansão da carteira de crédito. Esperamos que esse movimento ocorra durante 2022", projetou.

Para o vice-presidente e diretor de Risco, Irany Santanna, os investimentos em inteligência artificial são importantes para entender o comportamento dos clientes e oferecer produtos de acordo com a necessidade do público. "O mundo digital não pode perder característica de relacionamentos. É preciso usar dados analíticos do comportamento de clientes", afirmou. "É um diferencial importante para a nossa vida futura", completou. Conforme o Banrisul, 78% das transações dos clientes ocorreram por canais digitais. Há dois anos representavam 53%.