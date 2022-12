BC prevê novas altas dos juros caso inflação não recue como esperado

publicidade

O Banco Central (BC) divulgou nesta terça-feira (13) a ata com as motivações que resultaram na segunda manutenção seguida taxa básica de juros da economia brasileira no maior patamar desde 2017.

No documento, o Comitê de Política Monetária (Copom) enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e garante que "não hesitará" em retomar o ciclo de ajuste dos juros caso o processo de desinflação não transcorra como esperado.

As percepções levam em conta que a taxa Selic é a principal ferramenta de política monetária para reduzir a inflação. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas opções de investimento pelas famílias.

"O Comitê se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação", destaca a ata.

De acordo com o BC, o ambiente inflacionário "ainda segue desafiador", apesar da normalização nas cadeias de suprimento e uma acomodação nos preços das principais commodities (matérias-primas). "O baixo grau de ociosidade do mercado de trabalho em algumas economias, aliado a uma inflação corrente elevada e com alto grau de difusão, sugere que pressões inflacionárias no setor de serviços devem demorar a se dissipar", afirma a ata.