BC retoma serviço de dinheiro esquecido em março, com R$ 6 bilhões

O Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central, será reaberto em 7 de março, às 10h, para resgatar dinheiro esquecido nos bancos e instituições financeiras. A consulta para saber se há valores a receber poderá ser feita já a partir desta terça-feira (28), às 10h.

Atualmente, no SVR estão disponíveis aproximadamente R$ 6 bilhões de valores a receber para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Entre as novidades, este ano o serviço vai oferecer impressão de telas, sala de espera virtual e consulta de valores de pessoa falecida.

Quais são os valores esquecidos

• Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível;

• Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;

• Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

• Tarifas cobradas indevidamente;

• Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas;

Nesta nova fase, também foram incluídas as seguintes consultas

• Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível;

• Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível; e

• Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

Não caia em golpes

O único site onde será possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

O BC implementou as seguintes melhorias para os usuários

• Inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR, ampliando a possibilidade e o montante a receber.

• Compartilhamento e impressão das telas e protocolos de solicitação do SVR, inclusive pelo WhatsApp, facilitando o acesso e guarda das informações do sistema.

• Sala de espera virtual para manter o SVR aberto por prazo indeterminado, com acesso sem agendamento.

• Consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro(a), testamentário(a), inventariante ou representante legal, informando os dados de contato da instituição responsável pelo valor e a faixa de valor.

• Mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares solicitar o valor via SVR, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver as informações da solicitação: valor, data e CPF de quem solicitou.

Vale destacar que todas as modificações foram realizadas prezando a segurança, facilidade de uso e conforto das pessoas, principalmente para os usuários de celular.

É importante ficar atento aos golpes

• Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos;

• O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais;

• Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar o cidadão;

• Nunca forneça senhas, ninguém está autorizado a pedir sua senha.​​​