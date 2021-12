Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Brasil nesta quarta

publicidade

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira (15) o Auxílio Brasil, programa criado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família, a todos os beneficiários que têm NIS (Número de Inscrição Social) com final 4.

A antecipação do pagamento só foi autorizada pela edição de uma MP (medida provisória) no Diário Oficial da União na última semana para instituir o Benefício Extraordinário às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O novo programa social tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas.

O Auxílio Brasil é disponibilizado a famílias com renda de até R$ 100 por pessoa, o que enquadra seus integrantes na situação de extrema pobreza, e a famílias com ganho per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.

De acordo com o Ministério da Cidadania, 14,5 milhões de famílias foram atendidas em novembro pelo novo programa social. Do total, 13 milhões recebiam menos de R$ 400, o atual valor médio de pagamento do Auxílio Brasil.

O calendário de saques do novo benefício obedece à mesma lógica adotada para o Bolsa Família, com os pagamentos que seguem até o dia 23 de dezembro, quando receberão os beneficiários que têm NIS final com final 0. Nos próximos meses, os depósitos retornam à programação original e devem ocorrer na última semana de cada mês.

As datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultados pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, o mesmo desenvolvido para o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus.