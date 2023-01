Bolsa brasileira exclui Americanas de todos os seus índices

publicidade

A B3, administradora da Bolsa de Valores brasileira, anunciou nesta quinta-feira a exclusão da Americanas (AMER3) de todos os seus índices. A decisão tem como motivação a entrada da varejista em um processo de recuperação judicial, originado na identificação de "inconsistências contábeis" no valor de R$ 20 bilhões.

"Em virtude da listagem sob o título de Recuperação Judicial a partir de 20/01/2023, a AMERICANAS (AMER3), terá seus títulos excluídos de todos os índices B3: IBOV, IGCX, ICO2, ICON, IBXX, IGCT, IGNM, IBRA, IVBX, ISEE, ITAG, SMLL, IBXL e GPTW", afirma a BC, em nota.

Com isso, os títulos da empresa deixam os índices com seu preço de fechamento após o encerramento do pregão regular desta sexta-feira. Desde o anúncio do rombo bilionário, a Americanas já perdeu quase R$ 10 bilhões em valor de mercado. Ontem, as ações da gigante varejista recuaram mais 42,53%, negociadas a apenas R$ 1. O preço equivale a uma queda de 91,7% desde o dia 11 de janeiro, quando os papéis da companhia eram vendidos a R$ 12.

Após o último fechamento do mercado acionário, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) anunciou a criação de uma força tarefa para investigar o escândalo. Ao todo, são ao menos sete processos contra a varejista no órgão regulador envolvendo Americanas, PwC, agências de classificação de risco e acionistas de referência.