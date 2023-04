Brasil poderá ser país parceiro da Hannover Messe em 2026

publicidade

O Brasil poderá vir a ser o país parceiro da Hannover Messe em 2026, na Alemanha. A maior feira de inovação e tecnologia para a indústria chega ao final nesta sexta-feira após uma semana de exposição. O desejo de que o Brasil seja o país parceiro foi discutido nesta quinta-feira entre o diretor de vendas da Hannover Messe, Christian Pfeiffer, e o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

Caso seja confirmado, será um espaço de grande visibilidade e de posicionamento internacional. O assunto já vinha sendo debatido desde o início da feira. Porém, Petry ressalta que é preciso que ocorram alguns ajustes. "Eles querem que o Brasil seja parceiro em 2026, mas temos que discutir algumas coisas, como alguns pavilhões que eram ocupados de produtos e hoje as empresas investem mais em tecnologia das coisas", pontuou Petry.

A feira deste ano ocupou 17 pavilhões, três a mais do que a do ano passado, porém, ainda não conseguiu recuperar a dimensão de antes da pandemia de Covid-19. Além disso, a mudança de perfil das exposições na feira tem sido uma constante e basicamente envolve a substituição da apresentação de produtos para a utilização de apresentações visuais por meio de monitores, por exemplo.

O presidente da Fiergs também pontuou que a feira neste ano foi muito importante para o Brasil, uma vez que nos anos anteriores a federação gaúcha sozinha tinha um espaço de cerca de 30 metros, e neste ano, com a CNI, o estande do país teve mais de 200 metros e contou com uma agenda intensa de apresentação de projetos e iniciativas na área de energia e transição energética, assunto que foi destaque na feira deste ano. "Mostramos para o mundo que queremos participar sim da discussão da descarbonização. E pudemos mostrar os nossos projetos para o Hidrogênio Verde, uma vez que temos a segunda maior cadeia energética limpa do mundo", afirmou ele.

Veja Também