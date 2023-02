Brasileiro bebe o equivalente a 8 mil piscinas de cerveja em um ano

publicidade

A venda de cerveja no país cresceu 8% em 2022, com 15,4 bilhões de litros consumidos, segundo projeções da Euromonitor International, em parceria para o Sindicerv (Sindicado Nacional da Indústria de Cerveja). O volume esquivale a mais de 8 mil piscinas olímpicas (com 1,89 milhão de litros cada).

O retorno dos grandes eventos, festivais musicais, festas tradicionais e torneios esportivos impulsionou o consumo, de acordo com o sindicato

“Mesmo em um período tão desafiador para a economia e a indústria, marcado pelo cenário de alta inflacionária, somado a restrições impostas pela pandemia de Covid-19 e o impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia, o resultado consolida a relevância e o compromisso do setor cervejeiro no desenvolvimento econômico e social do Brasil", afirma Márcio Maciel, presidente executivo do Sindicerv.

O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo de cerveja e a cadeia produtiva representa 2% do PIB (Produto Interno Bruto), produtos e servços produzidos pelo país. O setor é responsável por gerar mais de 2 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos, com massa salarial de R$ 27 bilhões.

A projeção de faturamento é de alta de cerca de 19,8% em comparação a 2021, totalizando R$ 277,4 bilhões ante R$ 231,6 bilhões no ano anterior, afirma o Sindicerv.

Veja Também

Evolução da venda de cerveja

Entre os brasileiros, a categoria de cerveja mais popular é a lager, que representa 97% do volume total de vendas de cerveja no varejo.

Já a categoria de cerveja zero álcool é considera a mais bem-sucedida em 2022, por causa da tendência do estilo de vida mais leve. Segundo o sindicato, a projeção do volume por litros é de aproximadamente 390 milhões, o que corresponde ao crescimento de 37,6 % nas vendas em comparação com 2021 (284,6 milhões/litro).