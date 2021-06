Caixa começa a pagar 3ª parcela do auxílio emergencial a 39 milhões

publicidade

A Caixa inicia nesta sexta-feira (18) o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Atualmente, o programa contempla cerca de 39,1 milhões de brasileiros. Recebem hoje, por meio de depósito em conta digital, os beneficiários nascidos em janeiro. O dinheiro, disponível pelo aplicativo Caixa Tem, pode ser usado para pagar contas de serviços essenciais e fazer compras.

O grupo de hoje faz parte do ciclo 3 do programa emergencial, que teve o calendário antecipado pelo governo federal na última terça-feira (15).

O saque em dinheiro para os nascidos em junho poderá ser realizado em 1º de julho. Até lá, o montante pode ser movimentado por meio da poupança digital da Caixa. Pelo sistema do Caixa Tem, os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.

O valor médio pago neste ano pelo auxílio emergencial é de R$ 250, sendo que as mulheres chefes de família recebem R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. Os valores devem ser mantidos para o pagamento adicional de mais duas ou três parcelas do benefício.

A expectativa do governo é de ganhar tempo para o avanço da vacinação contra a covid-19, além de preparar uma ampliação do programa Bolsa Família, com pagamentos no valor de R$ 300.

Acontece também nesta sexta-feira, o pagamento de mais uma parcela do auxílio extensão para os beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 2. Para o grupo, a retirada dos recursos em espécie já pode ser realizada imediatamente.

Contestações

As pessoas que tiveram o auxílio emergencial cancelado devido à revisão mensal de junho têm até o dia 22 para contestar a decisão. Para verificar a possibilidade de retomar o pagamento do benefício, o beneficiário deve entrar no site do programa, verificar se há parcela com a situação cancelada e clicar no botão “contestar”.

Se a razão que motivou o cancelamento permitir contestação, o registro do cidadão será reanalisado pela Dataprev e o trabalhador poderá voltar a receber, caso seja aprovada a contestação.

Confira o calendário de pagamentos

• Crédito em conta poupança:

18 de junho (sexta-feira) - nascidos e janeiro

19 de junho (sábado) - nascidos em fevereiro

20 de junho (domingo) - nascidos em março

22 de junho (terça-feira) - nascidos em abril

23 de junho (quarta-feira) - nascidos em maio

24 de junho (quinta-feira) - nascidos em junho

25 de junho (sexta-feira) - nascidos em julho

26 de junho (sábado) - nascidos em agosto

27 de junho (domingo) - nascidos em setembro

29 de junho (terça-feira) - nascidos em outubro

30 de junho (quarta-feira) - nascidos em novembro e dezembro

• Saque em dinheiro:

1º de julho (quinta-feira) - nascidos e janeiro

2 de julho (sexta-feira) - nascidos em fevereiro

5 de julho (segunda-feira) - nascidos em março

6 de julho (terça-feira) - nascidos em abril

8 de julho (quinta-feira) - nascidos em maio

9 de julho (sexta-feira) - nascidos em junho

12 de julho (segunda-feira) - nascidos em julho

13 de julho (terça-feira) - nascidos em agosto

14 de julho (quarta-feira) - nascidos em setembro

15 de julho (quinta-feira) - nascidos em outubro

16 de julho (sexta-feira) - nascidos em novembro

19 de julho (segunda-feira) - nascidos em dezembro