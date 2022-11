Carrinho Agas premia 43 empresas como supermercadistas do ano

publicidade

Share de mercado, capacidade de inovação, cumprimento de prazos de entrega e relacionamento com os varejistas foram alguns dos critérios avaliados no tradicional prêmio Carrinho Agas 2022. Promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), a cerimônia ocorreu na segunda-feira, no Grêmio Naútico União,no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Neste ano, 43 empresas e personalidades foram escolhidas como destaque eleitas pelos 250 maiores supermercados do Estado, que avaliaram desde pequenas empresas regionais a multinacionais de diferentes segmentos.

Um jantar luxuoso foi oferecido para cerca de mil convidados entre agraciados, políticos e empresários. O presidente da AGAS, Antonio Cesa Longo, disse que essa celebração é o “oscar” do varejo e é muito importante para agradecer e parabenizar todas as empresas e personalidades que fizeram a diferença e tornaram o varejo mais atrativo “dando mais oportunidades e promoções para os consumidores”. Sobre 2022, Cesa Longo destacou que a Copa do Mundo está motivando as pessoas,o que deve impactar no varejo. “Estão esquecendo os períodos conturbados de eleições, comemorando e consumindo mais”, disse.

O dirigente acredita que o setor de bebidas deverá ser mais beneficiado. “Estamos tendo uma Copa no verão pela primeira vez no Brasil, que encerra uma semana antes do Natal, o que manterá aquecido o mercado de bebidas, e também o de alimentos, impulsionado pelas ofertas para o período”, comentou.

Entre os agraciados,o destaque foi para a Nestlé, maior vencedora da história da premiação, seguida pela Coca-Cola Femsa Brasil, a segunda organização com maior quantidade de citação na história do Carrinho AGAS. O “Lançamento do Ano” foi entregue para a Fruki, com o guaraná Fruki Bergamota. Já o “Produto do Ano” foi escolhida a mistura para panqueca Oats, da gaúcha Naturale, de Lagoa Vermelha. Celso Rigo, diretor-presidente da Pirahy conhecida pela marca Arroz Prato Fino, foi escolhido Empresário do Ano.