Cascata chama a atenção na feira de Hannover

O estande do Brasil chamou a atenção dos visitantes por um detalhe extra. No local foi montada uma cascata, tendo ao centro plantas. Conforme ocorria a queda d'água, formaram-se diferentes palavras, como Brasil, descarbonização, bioeconomia e energia (todas em inglês), que são temas da participação do país na feira.

"A ideia foi trazer um pouco de brasilidade para o espaço", comentou Eliana Azeredo, da Capacitá, responsável pelo conceito e montagem do estande. Ela recorda que a idea veio de uma montagem de queda d'água em outra feira na Alemanha, quando conheceu um casal que faz esse tipo de estrutura e auxiliou na execução neste momento.

Cascata na Hannover Messe 2023



Abertura e destaque para a Indonésia

A feira Hannover Messe 2023 foi oficialmente aberta nesse domingo, no Norte da Alemanha. Assim como era esperado, o debate sobre a transição energética predominou. A cerimônia foi concorrida e contou com participações do primeiro-ministro Olaf Scholz e do presidente Joko Widodo, da Indonésia, país homenageado que marcou presença na solenidade com apresentações de danças e elementos culturais.

A Indonésia foi homenageada por seu trabalho na área de inovação e avanços em infraestrutura. O destaque para a Indonésia também está vinculado aos investimentos do país nos últimos anos em tecnologia, o que leva impacto à educação e ao processo de formação da sociedade.