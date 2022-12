Cerca de 20 concursos estão com inscrições abertas no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul conta com cerca de 20 concursos e processos seletivos com inscrições abertas e vagas tanto para início imediato, quanto para formação de cadastro reserva (CR). Em três deles, casos das prefeituras de São Borja, Salvador do Sul e Três de Maio, os salários chegam a R$ 13 mil e em outro, para a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a remuneração é de R$ 20 mil.

Lançado na última sexta-feira, o concurso do Banco do Brasil é o que disponibiliza mais oportunidades no Brasil. No total, são 6 mil novas vagas, sendo 4 mil imediatas para os cargos de Agente de Tecnologia e Agente Comercial (Escriturário Nível Médio), além de 2 mil vagas para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30h semanais, além de benefícios como plano de saúde, auxílio-alimentação e refeição, plano odontológico e possibilidade de ascensão de carreira, entre outros.

Há vagas para todos os estados brasileiros. O período de inscrições vai até 24 de fevereiro de 2023, exclusivamente no site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 50 e as provas objetivas serão em 23 de abril de 2023.

Confira alguns dos concursos abertos no RS:

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - 1

Número de vagas: 44

Remuneração: até R$ 2.446,96

Situação: inscrições até 27 de dezembro

Informações: vagas são para o cargo de Assistente em Administração - nove delas reservadas aos candidatos negros e outras três para pessoas com deficiência. Candidatos aprovados serão lotados em qualquer um dos Campi da UFSM: sede (Santa Maria), Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul, Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia-CAPPA (São João do Polêsine) e Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão (Silveira Martins). O valor da taxa de inscrição é de R$ 61, exclusivamente pela internet, no site www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm, e poderá pedir isenção da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que seja doador de medula óssea.

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – 2

Número de vagas: 5

Remuneração: até R$ 2.446,96

Situação: editais publicados, inscrições até 3 de janeiro de 2023

Informações: Oportunidades estão distribuídas nas áreas de Ciências da Saúde/Medicina/Cirurgia/Cirurgia Proctológica (1), Comunicação/Relações Públicas e Propaganda (ênfase em Planejamento e Pesquisa de Mídia) (1), Engenharia Civil/Estruturas/Construção Civil (1), Engenharia Elétrica/Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação (1) e Enfermagem/Enfermagem Médico cirúrgica (1). O cargo de Professor Adjunto exige graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado, e a remuneração será de R$ 9.616,18. Já para Professor Auxiliar será exigido graduação em medicina e residência médica em coloproctologia e o salário será de R$ 3.600,48. As inscrições poderão ser realizadas das 9h do dia 5 de dezembro de 2022 às 23h59 do dia 3 de janeiro de 2023, via internet, exclusivamente no site www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm. A taxa de inscrição será de R$ 90 para Professor Auxiliar de R$ 240 para Professor Adjunto.

Prefeitura de Guaporé

Número de vagas: 04 + CR

Remuneração: até R$ 7.231,42

Situação: edital publicado, inscrições até 18h de 29 de dezembro

Informações: Vagas: Arquiteto I (1), Engenheiro Civil I (1), Técnico em Edificações (1) e Cozinheira (1). As inscrições estarão abertas no site www.legalleconcursos.com.br/. A taxa de inscrição custa R$ 40,06 para Cozinheira, R$ 93,47 para Técnico em Edificações e R$ 133,53 para os cargos de Engenheiro e Arquiteto. O concurso constará de prova objetiva para todos os candidatos inscritos, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de múltipla escolha, visando à capacitação para a função. A realização da prova está prevista para o dia 22 de janeiro de 2023. O gabarito oficial e o resultado preliminar serão divulgados no dia 23 de janeiro pelo endereço eletrônico do concurso.

Prefeitura de Tupandi

Número de vagas: 06 + CR

Remuneração: até R$ 7.158,36

Situação: edital publicado, inscrições até 18h de 29 de dezembro

Informações: As oportunidades são para Agente Administrativo e Financeiro (1), Enfermeiro (Cr), Professor de Arte (Cr), Professor de Anos Finais - Ciências (Cr), Professor de Anos Finais - Língua Portuguesa (1), Professor de Anos Finais - Matemática (Cr), Professor de Atendimento Educacional Especializado (1), Professor de Educação Infantil (Cr), Professor de Língua Alemã (1), Professor de Língua Portuguesa / Inglesa (Cr), Agente Comunitário de Saúde (Cr), Auxiliar de Ensino (2), Técnico em Enfermagem (Cr), Motorista (Cr), Operador de Máquinas (Cr) e Operário (Cr). As inscrições por parte dos interessados poderão ser efetivadas pela internet, no site www.legalleconcursos.com.br/, no período compreendido entre os dias 30 de novembro até as 18h do dia 29 de dezembro de 2022. As taxas vão de R$ 84,95 a R$ 152,92 para participação. Haverá posto na Prefeitura Municipal, na Sala do Empreendedor, localizada à Avenida Salvador, nº 1.919, no horário das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Prefeitura de Quinze de Novembro

Número de vagas: 4

Remuneração: até R$ 2.424

Situação: inscrições até 29 de dezembro

Informações: processo seletivo simplificado para preencher 4 vagas e formar cadastro de reserva no cargo de Agente Comunitário de Saúde. A função exige escolaridade de ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. O candidato deve residir na área da comunidade em que for atuar. O salário do cargo é de R$ 2.424,00 por jornada de 40 horas semanais de trabalho. As inscrições ficam abertas até as 23h59min do dia 29 de dezembro de 2022, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.premierconcursos.com.br/. O valor da taxa de inscrição está fixado em R$ 176,15.

Prefeitura de Sertão Santana-RS

Número de vagas: 3

Remuneração: até R$ 2.424

Situação: inscrições até 29 de dezembro

Informações: A remuneração será de R$ 1.550,00 para o cargo de Agente de Combate às Endemias e de R$ 2.424,00 para Agente Comunitário de Saúde, por jornada de trabalho de 40 horas por semana. As inscrições serão realizadas exclusivamente no endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br entre os dias 12 e 29 de dezembro de 2022. A taxa de inscrição custa R$ 99,58. Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet, será disponibilizado computador junto à Prefeitura Municipal, localizada na Rua 24 de Março, n° 1.890, no horário das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Prefeitura de Planalto-RS

Número de vagas: 12

Remuneração: R$ 2.424

Situação: inscrições até 30 de dezembro

Informações: As funções exigem ensino médio completo e os Agentes Comunitários de Saúde devem ainda, residir na área onde atuarão. O salário será de R$ 2.424, por regime de trabalho de 40 horas por semana. As inscrições serão realizadas somente via internet pelo endereço eletrônico www.objetivas.com.br até as 12h do dia 30 de dezembro de 2022. A taxa custa R$ 71,22. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição utilizando o computador disponibilizado para tal finalidade na Prefeitura Municipal de Planalto, Setor Departamento Pessoal, na Rua Humberto de Campos, nº 732, Bairro Centro, em dias úteis, de segunda a quinta-feira, no horário das 7h45min às 11h45min e 13h às 17h, e na sexta-feira das 7h às 13h, exceto no último dia de inscrições, em que não haverá posto.

Prefeitura de São Borja

Número de vagas: 192

Remuneração: até R$ 13.694,98

Situação: inscrições até 2 de janeiro

Informações: As inscrições estarão abertas pela internet, no endereço eletrônico www.fundatec.org.br/. O valor da taxa de inscrição para participar é de R$ 50 para cargos de nível fundamental, R$ 70 para cargos de nível médio e técnico e R$ 90 para cargos de nível superior. Para o concurso público são ofertadas 101 vagas em cargos de Professor AEE (3), Professor de Educação Física (3), Professor de Libras (1), Professor Orientador Educacional (3), Professor Supervisor (3), Professor de Português/Inglês (3), Agente Comunitário de Saúde (63), Agente de Combate a Endemias (14), Fiscal de Obras e Posturas (1), Mecânico (2) e Operador de Máquinas Rodoviárias (5). Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 2.424.

Já o processo seletivo visa preencher vagas e formar cadastro reserva em cargos de Assistente Social (1), Cirurgião Dentista (Odontólogo) (5), Educador Físico (1), Enfermeiro (20), Enfermeiro SAMU (1), Engenheiro Civil (1), Farmacêutico Bioquímico (1), Fisioterapeuta (4), Fonoaudiólogo (2), Médico Clínico Geral - 20 horas (3), Médico Clínico Geral - 40 horas (3), Médico Pediatra (1), Médico SAMU (3), Médico Traumatologia - 20 horas (1), Médico Traumatologia - 40 horas (1), Médico Veterinário (1), Nutricionista (1), Psicólogo (6), Terapeuta Ocupacional (1), Técnico em Enfermagem (15), Técnico em Enfermagem SAMU (1), Técnico em Prótese Dentária (1), Atendente de Consultório Dentário (5), Condutor SAMU (3), Entrevistador/ Digitador CadUnico (1), Redutor de Danos (1) e Agente Operacional de Saúde (5). As remunerações vão de R$ 1.212 a R$ 13.694,98.

Prefeitura de Salvador do Sul

Número de vagas: 26

Remuneração: até R$ 13.788,94

Situação: edital publicado, inscrições até 4 de janeiro de 2023

Informações: Para interessados de nível superior há vagas de Assistente Social (Cr), Enfermeiro (Cr), Enfermeiro ESF (Cr), Farmacêutico (Cr), Fiscal de Obras (1), Médico (Cr), Médico ESF (Cr), Médico Veterinário (1), Nutricionista (Cr), Odontólogo (Cr), Odontólogo ESF (Cr), Professor - 5ª a 8ª Séries ou 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental - Geografia (1), Professor - 5ª a 8ª Séries ou 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental - História (1), Professor - 5ª a 8ª Séries ou 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental - Língua Estrangeira - Espanhol (1), Professor - 5ª a 8ª Séries ou 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental - Língua Estrangeira - Língua Inglesa (1), Psicólogo (1) e Vigilante Sanitário (Cr). Os candidatos de nível médio e técnico podem tentar cargos de Agente Administrativo (Cr), Agente Comunitário de Saúde (4), Agente de Combate às Endemias (Cr), Agente Municipal de Inspeção (1), Assistente Educacional (Cr), Professor - 1ª a 4ª Séries ou 1° e 2° Ciclos (Cr), Secretário de Escola (Cr), Técnico em Enfermagem (1) e Técnico em Enfermagem ESF (1). Já para aqueles de nível fundamental há oportunidades para Auxiliar de Serviços Escolares (Cr), Eletricista (Cr), Mecânico (Cr), Motorista (3), Operador de Máquinas (3), Operário (4), Pedreiro (2), Servente (Cr) e Vigilante (Cr). A empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda coordena o certame, que tem inscrições abertas até o dia 4 de janeiro de 2023 pelo site www.legalleconcursos.com.br/. As taxas vão de R$ 60 a R$ 150 conforme o cargo. Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet, será disponibilizado computador junto à Biblioteca Municipal, localizada à Avenida Duque de Caxias, nº 520, no horário das 07h30min às 11h30min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Prefeitura de Harmonia

Número de vagas: 03

Remuneração: até R$ 2.424

Situação: edital publicado, inscrições até 4 de janeiro de 2023

Informações: Três vagas, mais cadastro de reserva nos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. As funções exigem ensino médio completo, haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, participação em treinamento específico para a formação de Agentes Comunitários, realizado pela Secretaria de Saúde, com aprovação dos profissionais de nível superior e específicos do setor de saúde pública e os Agentes de Saúde deverão ainda residir na área da comunidade em que forem atuar. O salário será de R$ 2.424 por jornada de trabalho de 40 horas por semana. As inscrições podem ser feitas entre os dias 5 de dezembro de 2022 e 4 de janeiro de 2023, pela internet, por meio do site www.legalleconcursos.com.br/. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 98,24. Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet, será disponibilizado computador junto ao CRAS Municipal, localizado à Rua 25 de Julho, nº 335, Centro, no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Prefeitura de Ernestina

Número de vagas: 32

Remuneração: até R$ 6.330,29

Situação: edital publicado, inscrições até 4 de janeiro de 2023

Informações: Vagas: Nível superior - Agente Administrativo III (1), Dentista (1), Enfermeiro (1), Fisioterapeuta (1), Médico Clínico Geral (1), Médico Ginecologista (1), Médico Pediatra (1), Professor (10), Professor de História (1), Professor de Música (1), Psicólogo (1) e Psicopedagogo (1). Nível médio - Agente Administrativo II (2) e Auxiliar de Consultório Dentário (1). Nível fundamental - Encanador (1), Motorista (3), Operador de Máquinas (2), Operário (1) e Servente (1). As remunerações ofertadas variam de R$ 1.269,51 a R$ 6.340,29 mensais, e haverá reserva de 5% das vagas para os candidatos com deficiência. As inscrições deverão ser efetuadas, única e exclusivamente, pela internet, no site www.legalleconcursos.com.br/, até o 4 de janeiro de 2023. As taxas variam de R$ 60 e R$ 150. Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet, será disponibilizado computador junto à Prefeitura Municipal, localizada na rua Júlio dos Santos, n° 2021, Centro, no horário das 8h às 11h30, e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Prefeitura de Fazenda Vilanova

Número de vagas: 01 + CR

Remuneração: R$ 5.080,58

Situação: inscrições até 6 de janeiro

Informações: a vaga é para o cargo de farmacêutico, com jornada de 40 horas semanais. A inscrição deve ser feita na prefeitura, localizada na avenida Rio Grande do Sul, nº 100, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 16h. A classificação dos candidatos será feita por meio de análise curricular. É preciso ter graduação completa em farmácia e registro no conselho de classe.

Prefeitura de Gravataí

Número de vagas: 06 + CR

Remuneração: R$ 1.335,04 a R$ 8.579,09

Situação: inscrições até 7 de janeiro

Informações: concurso aberto para os cargos de Agente Administrativo II (5); Agente de Apoio em Educação Especial (CR); Auditor Tributário (CR); Bibliotecário (CR); Economista (CR); Eletrotécnico (CR); Engenheiro Agrônomo (CR); Engenheiro Civil (CR); Engenheiro de Segurança do Trabalho (CR); Engenheiro de Tráfego (CR); Engenheiro Eletricista (CR); Engenheiro Mecânico (CR); Especialista em Educação - Orientador Educacional (CR); Especialista em Educação - Supervisor Educacional (CR); Fiscal de Trânsito (CR); Jornalista (CR); Orientador Social (CR); Professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE (CR); Professor de Educação Infantil (CR); Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais (CR); Professor de Ensino Fundamental - Educação Especial - Deficiência Auditiva (CR); Professor de Ensino Fundamental - Educação Especial - Deficiência Intelectual (CR); Professor de Ensino Fundamental - Educação Física (CR); Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Artes (CR); Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Ciências (CR); Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Espanhol (CR); Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Geografia (CR); Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - História (CR); Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Inglês (CR); Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Letras/Libras (CR); Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Língua Portuguesa (CR); Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Matemática (CR); Secretário de Escola (CR); Técnico em Informática (1); Técnico em Segurança do Trabalho (CR); Topógrafo (CR); Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras (CR); Vigia de Escola Municipal (CR); Agente Administrativo II (CR); Técnico em Contabilidade (CR); Médico Perito do Trabalho (CR). Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais. Inscrições devem ser feitas pelo site www.legalleconcursos.com.br/editais/abertos. A prova de avaliação está prevista para o dia 15 de janeiro.

Prefeitura de Três de Maio

Número de vagas: 109

Remuneração: até R$ 13.632,69

Situação: inscrições até 19 de janeiro

Informações: concurso público tem 103 vagas para Agente Tributário, Analista de Suporte de Informática, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente, Médico, Médico Pediatra, Orientador Educacional, Professor de Arte, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental, Professor de Língua Espanhola, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Música, Professor de Atendimento Especializado, Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Agente Administrativo, Auxiliar de Educação Infantil, Fiscal Sanitário, Monitor, Secretário de Escola, Motorista, Operador de Máquinas e Operário Especializado.

Já o edital do processo seletivo tem 6 vagas em cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias. A administração oferece remunerações entre R$ 1.148,76 e R$ 13.632,69. Os interessados podem fazer sua inscrição entre os dias 22 de dezembro de 2022 e 19 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico www.fundatec.org.br/. A taxa de inscrição vai de R$ 52,14 a R$ 152,09. A Prefeitura disponibilizará em sua sede na rua Padre Cacique, nº 819, Sala 05, Bairro Centro, em Três de Maio-RS, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições, bem como durante todo o processo de execução, conforme horários de expediente da Prefeitura.

Universidade Federal de Pelotas-RS (UfPel)

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 20.530,01

Situação: inscrições até 27 de janeiro de 2023

Informações: cargo de Professor Visitante 1 e 2 (Nacional ou Estrangeiro). A vaga será para disciplina de Sociologia. A função exige graduação, além de titulação em nível de doutorado com o mínimo de cinco anos de comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional, contados a partir da data da titulação em referência para Professor Visitante de nacionalidade brasileira e dez anos de título em Doutorado para Professor Visitante de nacionalidade estrangeira. As inscrições ficam abertas entre os dias 15 de dezembro de 2022 até as 17 horas de 27 de janeiro de 2023, pelo e-mail ppgsoc.ufpel@gmail.edu.br/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 192,92.