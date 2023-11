Certaja Energia anuncia eletropostos no Vale do Taquari

publicidade

A Certaja Energia informou por meio de nota que planeja para o início de dezembro a inauguração de três eletropostos para carregamento de veículos elétricos. O investimento é de R$ 800 mil na primeira fase do projeto. Os eletropostos estarão localizados na BR-386 e na RSC-287, vias que interligam as regiões Central e Norte a Porto Alegre.

Os eletropostos da Certaja Energia serão equipados com carregadores rápidos e ultrarrápido, neste caso, com capacidade de carregar 100% a bateria de um veículo em 30 minutos. Renato Pereira Martins, presidente da cooperativa, destaca que o desenvolvimento de novas soluções para a eletromobilidade faz parte do processo de inovação da Certaja, que atua há 54 anos no Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo e nas regiões Metropolitana e Carbonífera. "A região que recentemente sofreu com as enchentes retoma sua economia e, com certeza, os eletropostos estão dentro deste rol colaborativo", observou.

Onde são previstos os pontos:

- Casa da Granja, em TabaÍ.

- Churrascaria e Restaurante Paradouro 22 em Montenegro.

- Paradouro Rosinha em Paverama.