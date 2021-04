Comércio de Porto Alegre espera movimentar R$ 276 milhões

publicidade

Após um ano de lojas fechadas em uma das principais datas para o comércio, o Dia das Mães deverá contribuir para a retomada do ritmo de vendas tão aguardado neste período. Segundo levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, a estimativa é que R$ 276 milhões sejam movimentados no setor, 16% a mais que a projeção indicada na pesquisa de 2019.



O destaque da sondagem se dá para a lista dos presentes mais buscados: desta vez, itens de perfumaria e cosméticos aparecem na primeira posição, com 23,7% das intenções de compra, tomando o lugar das roupas, que surgem logo após, com 22%. A responsável pela pesquisa, Thaís Del Pino, observa que o dado indica uma mudança de comportamento de consumo trazida pela pandemia: “com mais pessoas ficando em casa, tanto a necessidade quanto a intenção de comprar roupas acaba ficando um pouco de lado, dando espaço para novas oportunidades de venda”, analisa. Calçados (9,4%), acessórios (8,6%) e artigos de cama, mesa e banho (8%) – que este ano, ao contrário de 2019, devem superar a busca por flores (4,3%) e chocolate (7,8%) – vêm em seguida na lista.

De acordo com os entrevistados, o preço e as promoções são os principais fatores que contribuem para a escolha do presente em determinada loja. A grande maioria (86,4%) declarou, ainda, que deverá escolher e pagar o presente sozinho, e não dividir a escolha e o pagamento com familiares, como deverão fazer 3,4% dos consumidores.

Em relação à forma de pagamento, 58,8% devem optar por pagar à vista, no cartão ou dinheiro. Outros 47,8% deverão parcelar as compras, um aumento de 25,3 pontos percentuais comparado à intenção levantada em 2019, quando 22,5% pretendiam parcelar.



O período de maior movimento nas lojas deve acontecer nesta semana, com a concentração de 45,7%, quase metade de todo o movimento previsto. A estimativa, segundo a pesquisa, é que as lojas de shopping recebam o maior número de clientes (45,1%), seguidas do comércio de rua (34%). A busca pelos presentes no e-commerce deverá dar um salto de 4,3% em 2019 para 32% agora, sendo a grande preferência desse público pela compra em sites e aplicativos.

Portal InspiraAção

Desde o início das restrições às atividades do comércio, o Sindilojas Porto Alegre mantém um espaço exclusivo para ajudar os lojistas a superarem a crise causada pela pandemia. O Portal InspiraAção reúne conteúdos especiais, soluções comerciais, decretos e informações importantes sobre o mercado que podem contribuir para o desenvolvimento dos negócios. A página, que já foi acessada por mais de 57 mil pessoas, é mais um canal de contato direto com a Entidade e suas ações para o varejo da Capital. Para saber mais, acesse www.sindilojaspoa.com.br/inspiraacao.