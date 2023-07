Com Felipe Titto como embaixador, Marpa promove campanha para que empreendedores registrem as marcas

publicidade

A empresa gaúcha Marpa - Marcas e Patentes realiza um movimento para conscientizar empreendedores sobre a importância de registrarem suas marcas. Para endossar o trabalho, formaram uma parceria com o empresário e influenciador digital Felipe Titto, conhecido por empreender ainda jovem, com 15 empresas aos 36 anos e 5,9 milhões de seguidores no Instagram.

“Tem que ter um nome e esse nome tem que ser protegido para evitar futuras dores de cabeça”, afirmou o diretor da Marpa, William Soares. Titto defende a importância do registro e diz que foi a Marpa que o ajudou a entender essa lógica que ele, agora, comunica para outros empreendedores. “É quase que fundamental para aquele negócio caminhar, partindo do princípio que você queira ter um negócio. Caso contrário você vai ter só um CNPJ”, argumentou o embaixador.

A Marpa registrou as empresas de Titto, inclusive duas novas que ele está lançando e ainda faz segredo sobre os detalhes. O presidente da empresa, Valdomiro Soares explicou que além do registro em si, é prestada uma consultoria pela empresa, para auxiliar quem está começando, visto que os micro e pequenos empreendedores são o foco da iniciativa. “O órgão federal, que é o que é onde se registra a marca, não tem esse cuidado de ensinar o empresário”, detalhou, enfatizando o motivo da criação do projeto.

Para Titto, seu papel como embaixador da marca gaúcha é conversar de forma direta com esse público, desde a banca de cachorro-quente ao lojista. Ele enfatizou a importância de desmistificar a figura do empresário. “O empresário que está ali, dando cabeçada para tentar fazer o negócio dele, é um cara simplista, que está ali dando o sangue, de barriga no balcão, acontecendo”, destacou o porta-voz.