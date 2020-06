Com pandemia, indústria brasileira tem pior resultado em 18 anos, aponta IBGE

publicidade

A produção industrial caiu 18,8% em abril influenciada pela pandemia de coronavírus e teve o pior resultado em 18 anos, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em comparação com abril de 2019, a queda foi ainda maior (-27,2%). De janeiro a abril deste ano, o setor retraiu 8,2%.

O gerente da pesquisa, André Macedo, afirma que setor industrial teve quedas "de magnitudes históricas. "O resultado de abril decorre, claramente, do número maior de paralisações das várias unidades produtivas, em diversos segmentos industriais, por conta da pandemia. Março já tinha apresentado resultado negativo. Agora, em abril, vemos um espalhamento, com quedas de magnitudes históricas, de dois dígitos, em todas as categorias econômicas e em 22 das 26 atividades pesquisadas”, comenta.

O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias foi o mais impactado em abril, com queda de 88,5% na produção. Esta queda influencia diretamente setores relacionados, como metalurgia (-28,8%), produtos de borracha e de material plástico (-25,8%) e máquinas e equipamentos (-30,8%).

Segundo Macedo, outros recuos relevantes vieram das atividades de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-18,4%) e bebidas (-37,6%). Em contrapartida, a produção de indústiras alimentícias (3,3%) e farmacêuticas (6,6%) cresceu em abril em comparação a março.

Perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal também subiram (1,3%). “Embora o impacto positivo dos alimentos tenha vindo, principalmente, da maior produção do açúcar, observamos aumentos também na produção de outros gêneros alimentícios necessários para as famílias, como leite em pó, massas, carnes e arroz”, afirma Macedo.